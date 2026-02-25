El Hospital Molina Orosa incorpora la ecobroncoscopia para diagnosticar enfermedades pulmonares sin cirugía abierta en Lanzarote

El Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa, en Lanzarote, ha comenzado a realizar ecobroncoscopias (EBUS), una técnica avanzada que permite diagnosticar enfermedades pulmonares y del mediastino sin necesidad de cirugía abierta. La primera intervención con este procedimiento se practicó el pasado 20 de febrero a un paciente de la isla, marcando un hito en la cartera de servicios del centro hospitalario.

Hasta ahora, quienes necesitaban someterse a esta prueba debían desplazarse a Gran Canaria, al tratarse de una técnica no disponible en Lanzarote. Con su implantación, se evita el traslado fuera de la isla y se agiliza el proceso diagnóstico, un aspecto clave en patologías como el cáncer de pulmón.

Una técnica mínimamente invasiva para un diagnóstico más preciso

La ecobroncoscopia, también conocida como EBUS (Endobronchial Ultrasound), es un procedimiento que combina la broncoscopia convencional con ultrasonidos. Gracias a un ecobroncoscopio, los especialistas pueden visualizar estructuras situadas más allá de la pared bronquial y obtener muestras de tejido de ganglios linfáticos o lesiones pulmonares con gran precisión.

Según detalla el equipo médico, se trata de una prueba que se realiza con anestesia general y requiere la colaboración del servicio de Anestesia. El paciente es ventilado mediante mascarilla laríngea durante la intervención. A pesar de su complejidad técnica, el procedimiento es mínimamente invasivo y ambulatorio, lo que permite que la persona regrese a su domicilio el mismo día.

El uso del EBUS facilita el estudio de neoplasias pulmonares y otras patologías torácicas, reduciendo la necesidad de recurrir a técnicas quirúrgicas más agresivas. Este avance mejora la rapidez en la confirmación diagnóstica y favorece la planificación de tratamientos personalizados en fases más tempranas.

Publicación de Facebook sobre el Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa de Lanzarote y la ecobroncoscopia.

Inversión con fondos europeos REACT-EU

La puesta en marcha de esta técnica ha sido posible gracias a una inversión de 391.400 euros destinada a la adquisición de equipamiento y aparataje médico. La financiación procede de los fondos europeos REACT-EU, en el marco de las iniciativas de refuerzo del sistema sanitario tras la pandemia.

El hospital está adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, departamento que forma parte del Gobierno de Canarias. Desde la Gerencia de los Servicios Sanitarios de Lanzarote se destaca que esta incorporación responde al objetivo de seguir ampliando y modernizando la oferta asistencial en la isla.

La llegada del EBUS supone además un salto cualitativo en la unidad de Neumología, que incorpora así una técnica de endoscopia respiratoria más compleja que la broncoscopia tradicional, reforzando su capacidad diagnóstica.

Más accesibilidad y respuesta temprana

El responsable de la unidad de Neumología, Manuel García, subraya que el EBUS ofrece diagnósticos más certeros y permitirá un acceso más cercano a esta prueba para la población de Lanzarote. La disponibilidad del procedimiento en el propio hospital facilita un abordaje terapéutico más temprano, un factor determinante en enfermedades oncológicas y otras afecciones respiratorias graves.

Por su parte, el gerente de los Servicios Sanitarios de Lanzarote, Pablo Eguia, pone el acento en el compromiso del centro y de sus profesionales con la mejora continua de la atención sanitaria en la isla.

El Molina Orosa implanta la ecobroncoscopia para el diagnóstico de patología pulmonar sin cirugía. / La Provincia

Crecimiento de la actividad en Neumología

La unidad de Neumología del Hospital Molina Orosa está integrada por seis especialistas. Durante 2025 llevaron a cabo un total de 4.281 consultas, lo que representa un incremento cercano al 30% respecto al año anterior. Este aumento refleja tanto la creciente demanda asistencial como la consolidación del servicio.

La incorporación de nuevas técnicas diagnósticas como la ecobroncoscopia se enmarca en esta evolución. En un contexto en el que las enfermedades respiratorias mantienen una alta prevalencia, disponer de recursos diagnósticos avanzados en el ámbito insular contribuye a mejorar la equidad en el acceso a la atención sanitaria especializada.

Con esta implantación, el Hospital Molina Orosa amplía su capacidad resolutiva y reduce la dependencia de derivaciones a otros centros del archipiélago, reforzando el sistema sanitario público en Lanzarote.