La Justicia respalda al Consorcio del Agua de Lanzarote en la tramitación de la revisión de tarifas

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 4 de Las Palmas de Gran Canaria ha avalado la actuación del Consorcio del Agua de Lanzarote en el procedimiento para revisar las tarifas del agua correspondientes al periodo 2020-2024. La magistrada ha inadmitido el recurso presentado por Canal Gestión Lanzarote contra el acuerdo del Consorcio de remitir dicha revisión a la Comisión de Precios de Canarias.

La resolución judicial considera que el acuerdo impugnado constituye un acto de mero trámite, sin contenido decisorio propio, por lo que no puede ser recurrido de forma autónoma. En consecuencia, el recurso ha sido inadmitido sin imposición de costas.

Un trámite ajustado al procedimiento legal

El auto señala que la decisión del Consorcio se limitaba a cumplir con lo estipulado en la cláusula 3.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que establece que las tarifas, una vez aprobadas por el órgano insular, deben elevarse a la Comisión de Precios de Canarias para su autorización.

Según el juzgado, este paso no resolvía el fondo del asunto ni impedía la continuación del procedimiento administrativo, sino que formaba parte del itinerario legal previsto en el contrato y en la normativa autonómica sobre precios autorizados.

La sentencia, no obstante, no es firme y puede ser recurrida en apelación en el plazo de quince días, tal y como recoge el propio fallo.

Autorización del órgano competente

El presidente del Cabildo de Lanzarote y del Consorcio del Agua, Oswaldo Betancort, ha valorado la resolución como un respaldo a la actuación seguida por el actual grupo de gobierno (CC, PP y un exconsejero de NC). Según ha manifestado, el objetivo es garantizar que cualquier modificación tarifaria cuente con la autorización previa del órgano competente antes de comprometer fondos públicos.

Betancort ha recordado que, durante el anterior mandato, el Consorcio abonó 1,5 millones de euros a Canal Gestión en concepto de anticipo por una subida de tarifas que posteriormente fue desestimada por la Comisión de Precios. Esa cantidad está siendo reclamada actualmente a la concesionaria.

Además, ha señalado que en los presupuestos de 2023 figuraban consignados otros tres millones de euros por el mismo concepto. A su juicio, la seguridad jurídica de los expedientes pasa por cumplir de forma estricta los trámites previstos en la ley y en el contrato suscrito entre las partes.

Garantías jurídicas en la revisión de tarifas

El consejero de Aguas del Cabildo, Domingo Cejas, ha insistido en que la revisión tarifaria debe tramitarse con todas las garantías legales. Esto implica respetar tanto el contrato con la concesionaria como la normativa autonómica en materia de precios autorizados, evitando decisiones que puedan derivar en inseguridad jurídica o perjuicios económicos para la institución insular.

Un proceso aún abierto

Aunque la sentencia respalda la tramitación realizada hasta ahora, el debate sobre la actualización de las tarifas no está cerrado. El pronunciamiento judicial se limita a determinar que el envío del expediente a la Comisión de Precios es un trámite procedimental y no una decisión definitiva sobre la subida o no de los precios.

En este contexto, cualquier modificación tarifaria deberá contar con una autorización válida y una resolución firme antes de aplicarse. Hasta que eso ocurra, el Consorcio mantiene que no se comprometerán nuevos fondos públicos vinculados a la revisión de tarifas.

El fallo judicial refuerza, por el momento, la hoja de ruta seguida por el actual grupo de gobierno en el Cabildo, centrada en asegurar el cumplimiento estricto de la legalidad administrativa en un asunto sensible para Lanzarote y La Graciosa, donde el abastecimiento y el coste del agua son cuestiones de especial relevancia social y económica.