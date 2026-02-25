Teguise acoge unas jornadas académicas por el III centenario del ilustrado José Clavijo y Fajardo

La Fundación Clavijo y Fajardo, en colaboración con el Ayuntamiento de Teguise y la UNED Lanzarote, ha puesto en marcha unas jornadas académicas y divulgativas dedicadas a la figura de José Clavijo y Fajardo, coincidiendo con la conmemoración del III centenario de su nacimiento.

La iniciativa se suma a los actos organizados en distintas instituciones para recordar el legado de este pensador nacido en Teguise en 1726 y fallecido en Madrid en 1806, considerado uno de los representantes destacados de la Ilustración en España. Las personas inscritas que acrediten la asistencia podrán obtener certificado y 0,5 créditos universitarios ECTS, reforzando así el carácter formativo del programa.

Toda la información sobre matrícula y programa está disponible en la web oficial de Extensión Universitaria de la UNED.

Un referente de la Ilustración española

José Clavijo y Fajardo pasó su infancia y juventud entre Lanzarote y Gran Canaria antes de trasladarse definitivamente a Madrid en 1749. Desde la capital desarrolló una intensa actividad intelectual y cultural, con viajes por distintos puntos de España y Francia.

Su trayectoria profesional incluyó responsabilidades de relevancia en instituciones culturales de la época. Fue Director de los Teatros de los Reales Sitios, dirigió el Mercurio Histórico y Político y estuvo al frente del Real Gabinete de Historia Natural. Asimismo, tradujo al castellano la obra Historia natural, general y particular del Conde de Buffon, contribuyendo a la difusión del conocimiento científico en el siglo XVIII.

Entre sus publicaciones más influyentes figura El Pensador, cuyo primer número apareció en 1762. Esta obra ensayística tuvo un papel relevante en el debate moral y social del momento. Algunos episodios personales de su vida trascendieron el ámbito español y fueron recogidos por autores europeos como Goethe.

Programa de actos en Teguise

Las jornadas arrancarán el 18 de marzo a las 19:00 horas en la Plaza Clavijo y Fajardo de Teguise, con la inauguración de una exposición divulgativa diseñada por el historiador Félix Delgado López. La muestra ofrecerá un recorrido accesible por la vida, el contexto histórico y la producción intelectual del ilustrado lanzaroteño.

Ese mismo día, a las 19:30 horas, el Teatro Municipal de Teguise acogerá la conferencia Teguise en el siglo XVIII, impartida por el profesor honorario de la ULPGC Fernando Bruquetas de Castro. La intervención permitirá contextualizar la realidad social, política y cultural del municipio en la época en la que nació Clavijo y Fajardo.

Divulgación y conocimiento histórico

Con estas jornadas, las entidades organizadoras buscan reforzar el conocimiento sobre una figura clave del pensamiento ilustrado y acercar su legado a la ciudadanía. La combinación de exposición y ponencias académicas pretende ofrecer una visión rigurosa y accesible tanto para público general como para estudiantes universitarios.

El tricentenario se convierte así en una oportunidad para revisar la aportación de Lanzarote al movimiento ilustrado y subrayar la proyección nacional e internacional de uno de sus intelectuales más destacados.