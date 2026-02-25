Tías nombra Hijo Predilecto a título póstumo al empresario lanzaroteño Mamerto Cabrera Medina

El Ayuntamiento de Tías ha acordado por unanimidad conceder el título de Hijo Predilecto del municipio, a título póstumo, a Mamerto Cabrera Medina, empresario lanzaroteño cuya trayectoria estuvo estrechamente vinculada al desarrollo del sector del alquiler de vehículos en Canarias. La decisión fue adoptada en sesión plenaria ordinaria y contó con el respaldo de todos los grupos políticos de la corporación.

El portavoz del grupo de gobierno municipal, Tomás Silvera (PSOE y Unidas Sí Podemos), destacó durante la sesión que este nombramiento no solo responde a la dimensión empresarial alcanzada por el grupo fundado por Cabrera Medina, sino también a los valores personales que marcaron su carrera: cercanía, trato amable, sencillez, vocación de servicio y afán de superación.

Mamerto Cabrera Medina (Mácher, 1925 – Arrecife, 2003) inició su actividad empresarial en 1967 con apenas cinco vehículos guardados en un pequeño garaje. Con el paso de las décadas, aquella iniciativa local evolucionó hasta convertirse en uno de los principales grupos empresariales del Archipiélago, con una flota que supera los 17.000 vehículos y más de 1.500 empleos directos distribuidos por todas las islas.

Pleno del Ayuntamiento de Tías. / La Provincia

Una de las marcas más conocidas del grupo es CICAR, firma que opera en todos los aeropuertos y puertos de Canarias, así como en las principales zonas turísticas. Actualmente dispone de más de 60 oficinas en el conjunto del territorio autonómico. El logotipo de la compañía fue diseñado por el artista lanzaroteño César Manrique, figura clave en la identidad cultural de la isla.

De carpintero a referente del sector del automóvil

La biografía de Cabrera Medina está ligada a la historia reciente de Lanzarote. Nació en la zona del Barranco del Quíquere, en Mácher, dentro del municipio de Tías. Posteriormente se trasladó a Arrecife, donde se formó como carpintero. En 1954 abrió su propio taller en la calle Cuba.

Un hecho personal marcó un punto de inflexión en su vida profesional. Tras sufrir un accidente su hija menor con la maquinaria del taller, decidió cambiar de actividad. En 1967 dio el paso hacia el alquiler de vehículos, en un momento en el que el turismo comenzaba a consolidarse en la isla.

Durante la década de los años 80, la empresa ya ocupaba una posición destacada en Lanzarote dentro del sector. En 1986 se constituyó formalmente como empresa familiar bajo la denominación Autos Cabrera Medina. Tres años después, en 1989, adquirió CICAR (Canary Islands Car), iniciando un proceso de expansión que consolidaría al grupo como uno de los principales operadores de movilidad en Canarias.

Además del alquiler de vehículos, el grupo diversificó su actividad con la creación y adquisición de empresas como Orvecame, Camemovil, Came Canarias y Orvecame Tenerife, concesionarias oficiales de distintas marcas de automóviles, así como una imprenta propia, Graficame.

Compromiso social y apoyo a la lucha canaria

Más allá del ámbito empresarial, el grupo ha mantenido una presencia activa en el tejido social del Archipiélago, colaborando con asociaciones, clubes deportivos y eventos culturales.

Entre las disciplinas apoyadas destaca la Lucha Canaria, deporte vernáculo al que Mamerto Cabrera Medina estuvo especialmente vinculado como aficionado y mecenas.