El jurado declara culpable de homicidio al acusado de lanzar a un hombre desde una terraza en Lanzarote

El jurado popular ha declarado culpable de homicidio a Tobías C. K., el ciudadano alemán que mató a un hombre tras arrojarlo desde la terraza de un centro comercial de Costa Teguise, en Lanzarote, el 28 de mayo de 2023. Sin embargo, considera que actuó bajo los efectos del alcohol y de las drogas.

El veredicto, leído en la tarde de este jueves, rechaza que el acusado cometiese el crimen en defensa propia y no cree su versión de que estaba protegiéndose de un ataque por parte de la víctima, el británico Thomas Christopher J., y de un amigo.

A la vista de los hechos declarados probados, la fiscal ha mantenido su petición de pena de 12 años de cárcel y 120.000 euros de indemnización, pena a la que también se ha adherido la familia por la atenuante leve de adicción a las drogas y el alcohol. La defensa, en cambio, reclama que se imponga la pena mínima en virtud del veredicto, que oscila entre los 10 y los 11 años de cárcel.