Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Minuto a minuto del tiempo en CanariasMarc Anthony sorprende al llegar a Gran CanariaFechas visita Papa León XIV a CanariasAgaete tras el terremotoUD Las PalmasCanarias abarata la cesta de la compra
instagramlinkedin

El jurado declara culpable de homicidio al acusado de lanzar a un hombre desde una terraza en Lanzarote

El veredicto leído este jueves niega que Tobías C. K. empujara al hombre en defensa propia tras ser atacado por la víctima y un amigo

El jurado declara culpable de homicidio al acusado de lanzar a un hombre desde una terraza en Lanzarote

El jurado declara culpable de homicidio al acusado de lanzar a un hombre desde una terraza en Lanzarote / La Provincia

Benyara Machinea

Benyara Machinea

Las Palmas de Gran Canaria

El jurado popular ha declarado culpable de homicidio a Tobías C. K., el ciudadano alemán que mató a un hombre tras arrojarlo desde la terraza de un centro comercial de Costa Teguise, en Lanzarote, el 28 de mayo de 2023. Sin embargo, considera que actuó bajo los efectos del alcohol y de las drogas.

El veredicto, leído en la tarde de este jueves, rechaza que el acusado cometiese el crimen en defensa propia y no cree su versión de que estaba protegiéndose de un ataque por parte de la víctima, el británico Thomas Christopher J., y de un amigo.

Noticias relacionadas y más

A la vista de los hechos declarados probados, la fiscal ha mantenido su petición de pena de 12 años de cárcel y 120.000 euros de indemnización, pena a la que también se ha adherido la familia por la atenuante leve de adicción a las drogas y el alcohol. La defensa, en cambio, reclama que se imponga la pena mínima en virtud del veredicto, que oscila entre los 10 y los 11 años de cárcel.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Langostas en Lanzarote: reaparecen imágenes del cigarrón berberisco tras la calima
  2. Agredió a la tripulación en un vuelo a Canarias y forzó un aterrizaje de emergencia: la multa de 15.000 euros que deberá pagar
  3. Sara Carbonero declara su amor al empresario canario Jota Cabrera desde Japón: “Fuiste mi salvación”
  4. Viviendas públicas de hasta cuatro dormitorios con plaza de garaje y trastero en Maneje: requisitos para acceder a las nuevas casas sociales en Arrecife
  5. Lo cogió como un saco de papas y lo lanzó desde una terraza', declaran los testigos del crimen de Lanzarote
  6. Sara Carbonero reaparece en el campo de fútbol con sus hijos tras su operación en Lanzarote: 'Bendita cotidianidad
  7. El enjambre de langostas africanas que llegó a Lanzarote se ha dispersado y no se esperan daños
  8. El acusado de matar a un hombre en un centro comercial de Lanzarote: 'Yo no quería que volase por encima de la barandilla

El jurado declara culpable de homicidio al acusado de lanzar a un hombre desde una terraza en Lanzarote

El jurado declara culpable de homicidio al acusado de lanzar a un hombre desde una terraza en Lanzarote

El Gobierno de Canarias amplía los avisos por la DANA: las tormentas se suman al oleaje, viento, lluvia, calima y nieve

El Gobierno de Canarias amplía los avisos por la DANA: las tormentas se suman al oleaje, viento, lluvia, calima y nieve

La Policía Nacional imparte formación sobre seguridad privada al alumnado del CIFP Zonzamas en Arrecife

La Policía Nacional imparte formación sobre seguridad privada al alumnado del CIFP Zonzamas en Arrecife

La Policía Local de Arrecife cierra una calle por desprendimientos en la fachada de una vivienda abandonada

La Policía Local de Arrecife cierra una calle por desprendimientos en la fachada de una vivienda abandonada

El acusado de arrojar a un hombre por una terraza en Lanzarote insiste en que no quería su muerte

El acusado de arrojar a un hombre por una terraza en Lanzarote insiste en que no quería su muerte

El enjambre de langostas africanas que llegó a Lanzarote se ha dispersado y no se esperan daños

El enjambre de langostas africanas que llegó a Lanzarote se ha dispersado y no se esperan daños

¿Por qué llegan langostas africanas a Canarias?: las plagas históricas en las Islas

¿Por qué llegan langostas africanas a Canarias?: las plagas históricas en las Islas

La Cámara de Comercio refuerza el diálogo empresarial en La Graciosa y constata avances tras su IV Asamblea

La Cámara de Comercio refuerza el diálogo empresarial en La Graciosa y constata avances tras su IV Asamblea
Tracking Pixel Contents