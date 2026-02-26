La Policía Nacional imparte formación sobre seguridad privada al alumnado del CIFP Zonzamas en Arrecife

La Policía Nacional ha desarrollado una jornada formativa dirigida al alumnado del Ciclo Formativo de Grado Medio en Seguridad del CIFP Zonzamas, en Arrecife, con el objetivo de reforzar los conocimientos del futuro personal de seguridad privada y acercarles a la realidad profesional del sector.

La actividad, celebrada el pasado 22 de enero, fue organizada por la Unidad Local de Seguridad Privada de la Comisaría de Arrecife y contó también con la participación del instructor de Armamento y Tiro. En total, asistieron 30 estudiantes de primero y segundo curso, acompañados por cuatro docentes.

Funciones y habilitaciones en seguridad privada

Durante la sesión, los especialistas abordaron las funciones de los vigilantes de seguridad y escoltas privados, así como las diferentes habilitaciones profesionales necesarias para ejercer estas labores. También se explicó el marco normativo que regula el sector y la coordinación existente entre la seguridad privada y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Además, la Policía Nacional recordó la importancia de la colaboración entre ambos ámbitos, especialmente en eventos públicos, infraestructuras críticas o servicios armados, donde la coordinación resulta clave para garantizar la protección de personas y bienes.

Orientación profesional y acceso a la Policía Nacional

Otro de los puntos centrales de la jornada fue la orientación laboral. Los agentes ofrecieron información general sobre las posibles salidas profesionales dentro del sector de la seguridad privada y detallaron aspectos relacionados con los procesos selectivos para el acceso a la Policía Nacional.

Esta información resultó de especial interés para el alumnado, que se encuentra en una etapa decisiva de formación y planificación de su futuro profesional.

Material didáctico y participación activa

La jornada combinó explicaciones teóricas con material audiovisual y la exposición de equipamiento real de armamento, utilizado exclusivamente con fines didácticos. Esta parte práctica permitió a los estudiantes conocer de primera mano cómo se desarrollan determinados servicios armados dentro del ámbito de la seguridad privada.

El encuentro se desarrolló en un ambiente participativo, con intervenciones y preguntas por parte del alumnado y del profesorado. La actividad concluyó con la proyección de un vídeo explicativo y un turno abierto de consultas.

Tanto desde la Policía Nacional como desde el centro educativo se valoró positivamente la iniciativa, destacando el interés mostrado por los estudiantes. Ambas instituciones coinciden en la conveniencia de dar continuidad a este tipo de encuentros con carácter anual, reforzando la cooperación y contribuyendo a la preparación de los futuros profesionales de la seguridad en Lanzarote.