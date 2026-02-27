El Aeropuerto de Lanzarote duplicará la superficie destinada a los pasajeros

El Cabildo de Lanzarote fue escenario el pasado jueves de la presentación oficial del proyecto de reforma y ampliación del Aeropuerto César Manrique-Lanzarote, una actuación incluida en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2027-2031 que prevé una inversión global superior a 327 millones de euros.

El acto, celebrado en el Salón de Plenos de la Corporación y convocado por el presidente insular, Oswaldo Betancort, reunió a representantes institucionales y del sector empresarial y turístico de la isla, entre ellos la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa, ASOLAN y la Fundación César Manrique.

Por parte de Aena participaron responsables del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y del grupo aeroportuario en Canarias, que detallaron los principales ejes de la actuación.

Remodelación integral de la terminal y ampliación de superficie

La directora general de Aeropuertos del Ministerio, Elena Mayoral, explicó que del total previsto, 229 millones corresponden a inversión regulada directamente vinculada a la actividad aeronáutica.

El núcleo del proyecto será la remodelación integral del área terminal, con una inversión cercana a los 200 millones de euros. La intervención contempla la modernización de los sistemas de tratamiento de equipajes, la actualización de los controles de seguridad con tecnología avanzada y la optimización de procesos operativos para mejorar la experiencia del pasajero.

La superficie destinada a pasajeros pasará de los actuales 63.000 metros cuadrados a más de 116.000, lo que permitirá aumentar la capacidad operativa y adaptarse a nuevas exigencias normativas, especialmente en materia de controles de seguridad y fronterizos.

Asistentes a la presentación del proyecto de ampliación del Aeropuerto César Manrique Lanzarote. / La Provincia

Según lo expuesto, las obras se financiarán mediante recursos propios de Aena y a través de la tarifa aeroportuaria, sin aportación directa de los Presupuestos Generales del Estado. El impacto estimado sería de unos 30 céntimos por pasajero al año.

Integración arquitectónica y sostenibilidad ambiental

La directora de Planificación Aeroportuaria y Control Regulatorio de Aena, Sonia Corrochano, señaló que el diseño buscará una integración respetuosa con el entorno insular, incorporando elementos inspirados en la arquitectura tradicional canaria y materiales vinculados a la identidad de la isla.

Asimismo, se incorporarán criterios de eficiencia energética y ventilación natural, con el objetivo de cumplir estándares ambientales exigentes. El nuevo DORA incluye además indicadores de calidad más ambiciosos en parámetros tecnológicos y ambientales.

Desde el Cabildo se insistió en que la ampliación debe alinearse con el modelo de isla y el legado cultural y paisajístico vinculado a la figura de César Manrique, integrando funcionalidad y coherencia estética.

Ejecución por fases y coordinación con el sector turístico

Aena prevé finalizar la redacción del proyecto a lo largo de este año y avanzar en paralelo en la tramitación ambiental. La licitación de las obras está prevista entre finales de 2026 y comienzos de 2027. La ejecución se realizará de forma progresiva y por fases para garantizar que la operatividad del aeropuerto no se vea comprometida.

El director del Grupo de Aeropuertos de Canarias, Luis López Chapi, trasladó la voluntad de mantener la coordinación con instituciones y operadores turísticos para mejorar la organización de accesos, estacionamientos y transporte de pasajeros.

Durante el turno de intervenciones, representantes del sector plantearon cuestiones relativas a accesos, aparcamientos y zonas destinadas al transporte discrecional, aspectos que serán objeto de reorganización dentro del proyecto global.

Conectividad y competitividad del destino

Desde SPEL-Turismo Lanzarote se subrayó el carácter estratégico de la ampliación para reforzar la conectividad aérea y la competitividad internacional del destino.

La modernización permitirá absorber la demanda con mayores garantías de calidad y adaptarse a nuevas exigencias operativas, en un contexto de creciente internacionalización.

Con esta inversión, Lanzarote afronta una de las actuaciones más relevantes en materia de infraestructuras de las próximas décadas, con el reto de combinar crecimiento, sostenibilidad y respeto por la identidad territorial.