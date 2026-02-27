DANA en Canarias: suspendidas las actividades al aire libre en Arrecife, Teguise y Yaiza por los fuertes vientos.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por viento en las islas de Lanzarote, Fuerteventura y mitad norte de Tenerife por rachas de hasta 80 km/h este viernes. En el resto de las islas, el aviso es naranja, con la previsión de rachas de hasta 90 km/h. Además, la Aemet mantiene el aviso amarillo por calima en toda Canarias y el mismo nivel por fenómenos costeros en la provincia occidental y Gran Canaria.

Ante esta situación, el alcalde de Arrecife, Yonathan Jesús de León Machín, ha emitido un decreto por el que se adoptan medidas preventivas para garantizar la seguridad de la población.

Desde las 14:00 horas de este viernes 27 de febrero quedan suspendidas todas las actividades y espectáculos públicos al aire libre en el municipio. Asimismo, se ordena el cierre de las instalaciones municipales deportivas, culturales y de cualquier otra índole que se desarrollen en espacios abiertos.

Estas restricciones permanecerán vigentes hasta que finalice la meteorología adversa.

Teguise también cancela actividades al aire libre

El Ayuntamiento de Teguise ha comunicado la suspensión de todas las actividades escolares y extraescolares que se desarrollen en espacios abiertos.

Publicación de Teguise sobre la suspensión de actividades al aire libre debido a condiciones climáticas adversas.

La medida estará en vigor desde las 14:00 horas del 27 de febrero hasta las 21:00 horas del sábado 28 de febrero, coincidiendo con el periodo de mayor riesgo por viento.

El consistorio recomienda evitar actividades en exteriores y limitar los desplazamientos a los estrictamente necesarios mientras se mantenga la prealerta.

Yaiza cancela actividades de ocio, deportivas y docentes

El Ayuntamiento de Yaiza ha cancelado, desde las 18:00 horas de hoy viernes, 27 de febrero de 2026, hasta las 21:00 horas de mañana sábado 28, todas las actividades lúdicas, deportivas, docentes y culturales que puedan celebrarse en este municipio al aire libre.

El consistorio sureño recomienda a la población que evite en la medida de lo posible, cualquier tipo de actividad lúdica o recreativa en espacios abiertos.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anotó a las 11.10 horas de hoy, rachas de 85 km/h en el Aeropuerto César Manrique-Lanzarote; 78 km/h en Playa Blanca (Yaiza, 11.50 horas); 76 km/h en Tías (8.50 horas); 75 km/h en La Graciosa (15.30 horas); 68 km/h en Tinajo y la misma intensidad en Haría (10.00 horas)