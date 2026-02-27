El fuerte viento arranca parte del vallado de un complejo de viviendas en Lanzarote

El viento azota con fuerza este viernes, 27 de febrero, las islas de Lanzarote y La Graciosa. En la zona turística y residencial de Costa Teguise (municipio de Teguise), donde se han registrado rachas de 74,1 km/h, según datos del Consorcio de Seguridad y Emergencias, el viento se llevó por delante unos 15 metros lineales del vallado de un complejo de apartamentos de uso residencial.

Parte de la estructura que estaba anclada sobre el muro perimetral se cayó junto con la malla que la revestía.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anotó a las 11.10 horas de hoy, rachas de 85 km/h en el Aeropuerto César Manrique-Lanzarote; 78 km/h en Playa Blanca (Yaiza, 11.50 horas); 76 km/h en Tías (8.50 horas); 75 km/h en La Graciosa (15.30 horas); 68 km/h en Tinajo y la misma intensidad en Haría (10.00 horas).

Por otro lado, el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote ha realizado diversas intervenciones en distintos puntos de la isla a lo largo de la mañana de hoy, sobre todo, en los municipios de Arrecife, San Bartolomé y Teguise.

Desprendimientos en fachadas de distintos inmuebles

Entre los servicios más destacados figura el desprendimiento de tejas en el pabellón del IES Bartolomé, así como la caída de una torreta anexa en el colegio Adolfo Topham, en Arrecife. También se actuó ante el riesgo de caída de un bidón en la calle J. Pereira Galviaty y por una ventana a punto de desprenderse en el supermercado HiperDino de calle León y Castillo, informa el consorcio.

En la capital lanzaroteña se registró, además, el desprendimiento de una cornisa en la calle Oviedo, en la zona del Parque Central.

En el municipio de Teguise, los efectivos intervinieron por un poste caído en una vivienda situada en la calle Yeray, en el pueblo de Tao.

A estas incidencias se suma la actuación en una nave industrial de la empresa Cegrisa, en Playa Honda (San Bartolomé), donde parte de la fachada se desprendió debido a las rachas. También fue necesaria la intervención en una gasolinera Cepsa de Tahíche (Teguise) por el techo de un tren de lavado que presentaba riesgo de caída.

Rachas de hasta 80 km/h en Lanzarote

Según la previsión meteorológica, durante el viernes y el sábado se esperan en Lanzarote y La Graciosa vientos del nordeste que pueden superar los 70 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar los 80 km/h, especialmente en zonas del interior.

Desde el Consorcio se insiste en la importancia de no dejar objetos sueltos en ventanas, balcones o azoteas, asegurar correctamente toldos y cerrar bien puertas y ventanas para evitar desprendimientos.

Olas de hasta 5 metros de altura

Además del viento, continúa la alerta por fenómenos costeros en la zona oeste de Lanzarote, donde se prevé fuerte oleaje con alturas de entre 4 y 5 metros.

Las autoridades han indicado que ondeará la bandera roja en las playas orientadas al noroeste, oeste y suroeste. En estas áreas está prohibido el baño y se desaconseja acercarse a la línea de costa, espigones o zonas rocosas, donde el impacto de las olas puede resultar peligroso.

Llamamiento a la precaución

El Consorcio de Seguridad y Emergencias mantiene el seguimiento de la situación y recuerda a la población la necesidad de extremar las precauciones mientras se mantengan las condiciones adversas.

Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios durante las horas de mayor intensidad del viento y respetar en todo momento las indicaciones de seguridad en zonas costeras. La colaboración ciudadana es clave para prevenir daños personales y materiales durante este episodio meteorológico.