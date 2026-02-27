Lanzarote recomienda suspender actividades escolares y extraescolares al aire libre por viento y mala mar

El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote ha emitido nuevas recomendaciones ante la situación de prealerta por viento y alerta por fenómenos costeros que afecta a Lanzarote y La Graciosa. La medida se adopta tras los avisos meteorológicos vigentes para este viernes y sábado.

Según la información oficial, se esperan vientos del nordeste con rachas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora, especialmente en zonas del interior. Además, continúa activa la alerta marítima en el litoral oeste, donde se prevé fuerte oleaje con alturas que podrían situarse entre los 4 y 5 metros.

Suspensión de actividades al aire libre hasta el sábado

Ante este escenario, el Consorcio recomienda suspender las actividades escolares y extraescolares al aire libre hasta las 21:00 horas del sábado, especialmente aquellas que se desarrollen en espacios abiertos o zonas expuestas al viento.

Asimismo, se aconseja a la población evitar desplazamientos innecesarios durante los momentos de mayor intensidad del viento y extremar la precaución en exteriores.

Entre las medidas preventivas, se insta a retirar o asegurar objetos susceptibles de caer, como macetas, mobiliario de terrazas, toldos u otros elementos situados en balcones y azoteas. También se recomienda comprobar el correcto cierre de puertas y ventanas.

Precaución en carretera y prohibición del baño

En el ámbito de la movilidad, las autoridades piden especial cuidado en carretera, sobre todo en tramos expuestos a viento lateral. También se aconseja no permanecer cerca de muros, andamios, grúas, árboles o estructuras que puedan resultar inestables debido a las rachas.

Respecto a la situación marítima, ondeará la bandera roja en las playas orientadas al noroeste, oeste y suroeste, lo que implica la prohibición del baño y de cualquier actividad acuática en esas zonas. Se recomienda además no acercarse a espigones, muelles o áreas rocosas del litoral oeste, donde el impacto del oleaje puede ser más peligroso.

El Cabildo continuará realizando un seguimiento permanente de la evolución meteorológica y actualizará las recomendaciones en función de los avisos oficiales. Mientras tanto, se insiste en la importancia de seguir las indicaciones de los servicios de emergencia para minimizar riesgos y garantizar la seguridad ciudadana.