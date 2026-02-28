La bahía de Arrecife será destino de turismo náutico con 10 proyectos

El Instituto Politécnico de Formación Profesional Marítimo-Pesquero de Canarias acogió ayer la jornada de presentación del Plan Dinamizador de Turismo Náutico de la Bahía de Arrecife, un proyecto impulsado por el Cabildo de Lanzarote, a través de SPEL-Turismo Lanzarote, y elaborado con las consultoras especializadas Deloitte y Verne. En el acto se expusieron resultados, aprendizajes y propuestas resultantes de esta iniciativa dinamizadora y transformadora de la Bahía de Arrecife.

El Plan Dinamizador de Turismo Náutico de la Bahía de Arrecife representa una apuesta firme por un futuro más sostenible, integrado y participativo. Un proyecto construido desde el diálogo y la cooperación, que mira al futuro con ambición: impulsar un modelo náutico que genere valor para la ciudadanía, turistas y empresas de la Isla.

Iniciado en febrero de 2025, este proyecto ha contemplado la participación de más de 100 agentes vinculados a las principales instituciones y organizaciones sociales y empresariales del sector náutico, que aportaron su visión, conocimiento y experiencia a través de distintos espacios de colaboración para definir una estrategia viable, realista y adaptada a las necesidades reales del ecosistema marítimo. El resultado de este proceso es una hoja de ruta que recoge 50 actuaciones concretas, organizadas en seis ejes estratégicos: cultura e identidad marítima; territorio e infraestructuras; actividades y servicios; promoción y marca; innovación y transformación digital; y economía azul.

Diez proyectos estrella

De forma concreta, el plan dinamizador, con un horizonte temporal de 10 años, se activará inicialmente a través de estos 10 proyectos estrella con capacidad real de transformación, orientados a posicionar Arrecife como referente náutico y marítimo.

El propósito de estos 10 proyectos estrella es recuperar paisajísticamente y estructuralmente las Salinas históricas de Arrecife como un espacio con alto valor social, ambiental y marítimo, impulsar la construcción, habilitación y apertura de rampas y accesos públicos al mar seguros en distintas zonas del litoral y un mayor uso recreativo y cultural del Islote de Fermina mediante el desarrollo de actividades vinculadas a la náutica y al medioambiente; poner en valor el patrimonio cultural del entorno del Puente de las Bolas y Muelle Comercial y su vinculación a la tradición e historia marítima de la bahía; rehabilitar estructuralmente y activar el espacio del Islote del Francés como enclave cultural y social vinculado a la náutica; impulsar la optimización hidráulica y limpieza natural del Charco de San Ginés para favorecer su recuperación, regularización de los usos y actividades para su dinamización; transformar el entorno de Puerto de Naos en un espacio ecosostenible a través de la mejora de infraestructuras y creación de espacios vinculados a la divulgación marina y tradición pesquera; desplegar una estrategia de marca de destino que impulse la proyección nacional e internacional del turismo náutico, y consolidar una estructura de gobernanza estable y eficaz que garantice la coordinación entre los distintos agentes implicados y refuerce el liderazgo compartido.

Asimismo, contempla el establecimiento de un modelo de gobernanza estable y continuo que garantice el cumplimiento de sus objetivos, un aspecto en el que la colaboración entre administraciones es esencial.

El acto contó con la presencia del consejero delegado de SPEL-Turismo Lanzarote, Héctor Fernández; la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada; el viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Jose Manuel Sanabria Díaz, y el alcalde de Arrecife, Yonathan de León, así como la participación de representantes institucionales y del sector vinculados al desarrollo de este proyecto.