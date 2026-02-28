Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La bahía de Arrecife será destino de turismo náutico con 10 proyectos

El Cabildo presenta el plan dinamizador para la zona, que apuesta por un futuro más sostenible, integrado y participativo que prevé 50 actuaciones

Presentación del Plan Dinamizador de Turismo Náutico de la Bahía de Arrecife.

Presentación del Plan Dinamizador de Turismo Náutico de la Bahía de Arrecife. / LP/DLP

P. L. D.

Arrecife

El Instituto Politécnico de Formación Profesional Marítimo-Pesquero de Canarias acogió ayer la jornada de presentación del Plan Dinamizador de Turismo Náutico de la Bahía de Arrecife, un proyecto impulsado por el Cabildo de Lanzarote, a través de SPEL-Turismo Lanzarote, y elaborado con las consultoras especializadas Deloitte y Verne. En el acto se expusieron resultados, aprendizajes y propuestas resultantes de esta iniciativa dinamizadora y transformadora de la Bahía de Arrecife.

El Plan Dinamizador de Turismo Náutico de la Bahía de Arrecife representa una apuesta firme por un futuro más sostenible, integrado y participativo. Un proyecto construido desde el diálogo y la cooperación, que mira al futuro con ambición: impulsar un modelo náutico que genere valor para la ciudadanía, turistas y empresas de la Isla.

Iniciado en febrero de 2025, este proyecto ha contemplado la participación de más de 100 agentes vinculados a las principales instituciones y organizaciones sociales y empresariales del sector náutico, que aportaron su visión, conocimiento y experiencia a través de distintos espacios de colaboración para definir una estrategia viable, realista y adaptada a las necesidades reales del ecosistema marítimo. El resultado de este proceso es una hoja de ruta que recoge 50 actuaciones concretas, organizadas en seis ejes estratégicos: cultura e identidad marítima; territorio e infraestructuras; actividades y servicios; promoción y marca; innovación y transformación digital; y economía azul.

Diez proyectos estrella

De forma concreta, el plan dinamizador, con un horizonte temporal de 10 años, se activará inicialmente a través de estos 10 proyectos estrella con capacidad real de transformación, orientados a posicionar Arrecife como referente náutico y marítimo.

El propósito de estos 10 proyectos estrella es recuperar paisajísticamente y estructuralmente las Salinas históricas de Arrecife como un espacio con alto valor social, ambiental y marítimo, impulsar la construcción, habilitación y apertura de rampas y accesos públicos al mar seguros en distintas zonas del litoral y un mayor uso recreativo y cultural del Islote de Fermina mediante el desarrollo de actividades vinculadas a la náutica y al medioambiente; poner en valor el patrimonio cultural del entorno del Puente de las Bolas y Muelle Comercial y su vinculación a la tradición e historia marítima de la bahía; rehabilitar estructuralmente y activar el espacio del Islote del Francés como enclave cultural y social vinculado a la náutica; impulsar la optimización hidráulica y limpieza natural del Charco de San Ginés para favorecer su recuperación, regularización de los usos y actividades para su dinamización; transformar el entorno de Puerto de Naos en un espacio ecosostenible a través de la mejora de infraestructuras y creación de espacios vinculados a la divulgación marina y tradición pesquera; desplegar una estrategia de marca de destino que impulse la proyección nacional e internacional del turismo náutico, y consolidar una estructura de gobernanza estable y eficaz que garantice la coordinación entre los distintos agentes implicados y refuerce el liderazgo compartido.

Asimismo, contempla el establecimiento de un modelo de gobernanza estable y continuo que garantice el cumplimiento de sus objetivos, un aspecto en el que la colaboración entre administraciones es esencial.

El acto contó con la presencia del consejero delegado de SPEL-Turismo Lanzarote, Héctor Fernández; la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada; el viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Jose Manuel Sanabria Díaz, y el alcalde de Arrecife, Yonathan de León, así como la participación de representantes institucionales y del sector vinculados al desarrollo de este proyecto.

