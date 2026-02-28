Un sistema de drones para detectar fugas de agua gana el concurso Premios Talento Sostenible en Lanzarote
La empresa Skynox Drones SL se lleva el galardón en su tercera convocatoria
P. L. D.
El proyecto Gestión inteligente de Fugas de Agua mediante termografía aérea para la optimización del recurso hídrico en Canarias, de la empresa Skynox Drones SL, ha resultado ganador de la tercera edición de los Premios Talento Sostenible. Ofrece una solución tecnológica y tangible a uno de los desafíos más críticos de las islas: la eficiencia en el uso del agua.
El certamen, coorganizado por la Fundación Líneas Romero y la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa con la colaboración de Bankinter, y que entregó el premio en el Islote de Fermina, busca impulsar proyectos originales que no solo sean viables económicamente, sino que generen un impacto positivo en el entorno y estén alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Dotación del premio
La entrega del premio, dotado con 5.500 euros, la realizaron José Valle, presidente de la Cámara de Comercio, y Federico Romero, presidente de la Fundación Líneas Romero. En esta tercera convocatoria han participado un total de 42 proyectos presentados procedentes de cinco de las ocho islas.
El proyecto ganador se impuso en una terna final de altísimo nivel, en la que compitieron las iniciativas Ágora (Switch Green Canary SL) y la gestión de agua mediante IA de AquiantIA.
Como parte de su colaboración con los premios, Bankinter entregó los finalistas de un paquete personalizado de servicios y beneficios financieros, diseñados para impulsar el crecimiento de sus proyectos.
