Arrecife organiza la mesa redonda 'Periodismo, veracidad e igualdad' por el 8M

La Concejalía de Bienestar Social, Igualdad e Inmigración del Ayuntamiento de Arrecife celebrará el próximo miércoles 4 de marzo la mesa redonda “Periodismo, veracidad e igualdad”, una iniciativa incluida en la programación con motivo del Día Internacional de las Mujeres, que se conmemora cada 8 de marzo.

El encuentro tendrá lugar entre las 17:00 y las 20:00 horas en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz y estará abierto al público general. La actividad reunirá a profesionales del periodismo en Canarias para analizar el papel de los medios de comunicación en un contexto marcado por la desinformación, los discursos de odio y las violencias machistas.

La concejala responsable del área, Maite Corujo, ha señalado que en un entorno donde los bulos se difunden con rapidez, resulta imprescindible reforzar un periodismo riguroso, con perspectiva de género y comprometido con los derechos humanos.

Maite Corujo, concejala de Bienestar Social en el Ayuntamiento de Arrecife. / La Provincia

Periodismo con perspectiva de género

El debate abordará cuestiones como la necesidad de incorporar la perspectiva de género en las redacciones, contextualizar las violencias machistas como una manifestación de desigualdad estructural y evitar enfoques que reproduzcan estereotipos o culpabilicen a las víctimas.

La mesa contará con la participación de Ngone Ndiaye, colaboradora del Pulitzer Center; Natalia G. Vargas, periodista de Canarias Ahora; Nerea López Cabral, de Diario de Fuerteventura; y Andrea Domínguez, de La Voz de Lanzarote.

La moderación correrá a cargo de Nadia Martín García, periodista y fotógrafa especializada en Estudios de Género, reconocida con el Premio Meninas 2025 por su compromiso con la igualdad y la erradicación de las violencias machistas.

Talleres para prevenir la desinformación

La mesa redonda forma parte del proyecto “La prevención de la desinformación como instrumento para la igualdad y la justicia social”, una iniciativa que combina reflexión pública y formación en centros educativos del municipio.

El programa incluye talleres dirigidos a alumnado de 4º de ESO, con una duración aproximada de hora y media, en los que se ofrecerán herramientas para identificar bulos, contrastar fuentes y comprender el impacto de la desinformación en la convivencia democrática.