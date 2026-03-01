Arrecife reconoce la labor de Protección Civil en su Día Internacional

El 1 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Protección Civil, una jornada dedicada a visibilizar el trabajo de los equipos que intervienen en emergencias y en labores preventivas. Con motivo de esta fecha, el alcalde de Arrecife, Yonathan de León, y el concejal de Seguridad y Emergencias, Kevin Cortés, han trasladado su felicitación y agradecimiento a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la capital lanzaroteña.

Desde el Ayuntamiento de Arrecife destacan la “dedicación y entrega” de los voluntarios, cuya labor consideran esencial para la protección de vidas y la gestión de riesgos en situaciones de emergencia.

La celebración del Día Internacional de la Protección Civil fue instaurada por la Organización Internacional de Protección Civil con el objetivo de reconocer el papel de estos servicios en todo el mundo.

Medalla de la Ciudad y proceso de modernización

El reconocimiento institucional no es nuevo. El pasado otoño, el Ayuntamiento concedió la Medalla de la Ciudad de Arrecife a la agrupación, en un acto solemne que puso en valor su trayectoria y compromiso con la seguridad ciudadana.

En la actualidad, Protección Civil Arrecife se encuentra inmersa en un proceso de modernización de equipamientos y sistemas, con la incorporación progresiva de nuevos recursos técnicos. Según han anunciado desde el consistorio, durante 2026 se estrenarán nuevas dotaciones y medios materiales destinados a reforzar la capacidad operativa de la unidad.

El Ayuntamiento de Arrecife ha dotado durante este mandato de nuevos medios a Protección Civil Arrecife. / La Provincia

Parte de este material ya ha sido adquirido mediante licitaciones públicas convocadas el año pasado. A ello se sumarán nuevos concursos que se publicarán a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, herramienta oficial para la gestión transparente de contratos públicos en España.

Presencia en eventos y emergencias en Canarias

La Agrupación de Protección Civil de Arrecife no solo interviene en la capital conejera. Sus voluntarios participan de forma habitual en eventos multitudinarios y dispositivos preventivos en otros municipios de Lanzarote e incluso en otras islas del Archipiélago.

Estas actuaciones incluyen apoyo en grandes celebraciones, coordinación en planes de seguridad y colaboración con otros cuerpos y servicios de emergencia, como el CECOES 112 y las fuerzas de seguridad.

Agradecimiento a la labor voluntaria

El alcalde y el concejal de Seguridad han reiterado su gratitud a los voluntarios por su compromiso incluso en condiciones adversas. Subrayan que su trabajo constituye un pilar fundamental para la seguridad ciudadana en Arrecife y un ejemplo de vocación de servicio público.