La Fiscalía no ve suficientes indicios para juzgar al irlandés 'El Monje' y pide reabrir la instrucción

Un paso atrás en la investigación por blanqueo de capitales que se cierne en Lanzarote contra Gerry Hutch, más conocido como El Monje, el histórico delincuente irlandés de 62 años y figura central del clan de los Hutch, una de las principales organizaciones criminales de su país natal. La Fiscalía no ve suficientes indicios para llevarlo a juicio y ha solicitado al magistrado instructor, Jerónimo Alonso, que revoque el auto de apertura de procedimiento abreviado que dictó en diciembre para devolver la causa a la fase de diligencias previas y poder practicar nuevas pruebas.

Hutch ya respira más tranquilo después de que el juez acordara, el 16 de febrero, la devolución de la fianza de 100.000 euros que tenía fijada desde octubre de 2024 para no ingresar en la cárcel de Tahíche. El investigado tuvo que aportar, además, documentación sobre su candidatura a las elecciones a la alcaldía de Dublín, a las que se presentará en mayo, para poder continuar en régimen de libertad provisional.

La causa que tramita la plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Arrecife, en la que hay diez personas investigadas, pone bajo la lupa un caso de presuntas estafas a jubilados ingleses, lo que motivó que la Garda Síochána (nombre que recibe la Policía irlandesa) se desplazara en 2022 hasta la Isla con el fin de localizar al supuesto líder del clan.

El caso, en el que hay una decena de investigados, parte de estafas a jubilados ingleses

El abogado Emilio Cabrera, que defiende a Hutch en esta causa, remarca la "instrucción impecable" llevada a cabo por el magistrado de Lanzarote que —valora— "ha demostrado que él no tiene absolutamente nada que ver con los hechos por los cuales fue detenido" en España.

La causa partió de una serie de jubilados extranjeros que adelantaban el dinero de sus pensiones y después se les devolvían los pagos, aunque no todos los recibieron. Por este motivo, se inició un procedimiento en Inglaterra contra un hombre ya fallecido, cuya investigación acabó derivando en la emisión de una orden de busca y captura contra Gerry.

Por la izquierda, el letrado Emilio Cabrera y su cliente Gerry Hutch. / LP/DLP

El vínculo del irlandés con esta presunta trama, según su abogado, consiste en que mandó dinero a su país natal para pagar los honorarios de su abogado en otra causa separada. Este envío, señala, lo realizó a través del hermano del supuesto cabecilla, ya fallecido.

El Monje supuestamente había bajado su ritmo de vida tras su jubilación en Lanzarote, donde llegó en 2015 para asentarse en el sur, cerca de la localidad de Puerto del Carmen. Su letrado lo describe como un activo político y "una víctima de la mafia irlandesa", en lugar de la imagen de jefe de la mafia a la que ha estado vinculado durante toda su vida.

Fuego cruzado

La guerra entre el clan de los Hutch y el de los Kinahan por el control del mercado irlandés ha dejado una estela de fuego cruzado con una veintena de muertos en Irlanda y en la Costa del Sol entre 2015 y 2018. El origen de este enfrentamiento armado se remonta a la ejecución en Málaga, hace una década, del sobrino de El Monje, Gary Hutch, de 34 años.

"Las Navidades pasadas tuvimos una cena en la que estaba la familia de Gerry y a todos los que acudieron les habían matado a algún familiar. Esto yo solo lo he vivido cuando estuve con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero aquí en España no vivimos esa realidad", remarca Cabrera.

El irlandés, en situación de libertad, prepara su candidatura para la alcaldía de Dublín

La historia de El Monje, que Netflix quiere convertir en una película y ya ha sido adaptada a una obra teatral, está vinculada a la delincuencia desde la infancia. A los diez años, empezó su vocación en el lumpen y pisó la cárcel por primera vez con tan solo 15 años, la cual era definida por él mismo como una "universidad de criminales". Ya de adolescente, dejó atrás su pasado solitario y se introdujo en la banda Bugsy Malone para convertirse en un temido gánster.

Para cuando alcanzó la mayoría de edad, acumulaba tras de sí más de una treintena de condenas por conducción sin carné, asalto, robo y hurto, entre otros ilícitos. Sus mayores robos, sin embargo, se produjeron entre 1980 y 1995 y su nombre aparece vinculado al robo del depósito de divisas Brinks Allied, que tuvo lugar en el norte de Dublín en 1995. Fue considerado el autor material del atraco, aunque nunca admitió los hechos, por el que una pandilla tardó tan solo diez minutos en llevarse tres millones de libras de las arcas.

Su apodo parte de su estilo de vida "disciplinado y metódico", que le llevó a acumular, según se cree, hasta 40 millones de libras fruto de sus actividades delictivas. En un momento que se desconoce, entró a formar parte del clan Kinahan, liderado por Christopher El Padrino, uno de sus mejores amigos. Se trataba de una de las organizaciones criminales más poderosas del planeta, especializada en el tráfico de drogas, las armas y el blanqueo.

Una oleada de represalias

Sin embargo, la buena relación saltó por los aires con el asesinato del sobrino de Gerry, que también trabajaba para la mafia, lo que originó una serie de represalias en las que primó el ojo por ojo.

El suceso más mediático tuvo lugar en febrero de 2016, cuando una serie de sicarios disfrazados de policías irrumpieron armados durante una velada de boxeo en la que participaba el hijo del líder, que se cree que era el objetivo. Sin embargo, una equivocación les hizo terminar con la vida de un hombre de 50 años sin relación aparente con la guerra cruzada, el cual recibió seis impactos de bala.

El Monje pasó cinco años en paradero desconocido tras este crimen, hasta que fue localizado en Fuengirola (Málaga) en 2021. Fue juzgado como presunto artífice de la operación, pero quedó absuelto hace dos años de cualquier responsabilidad penal.