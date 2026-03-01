‘Raíces del Cambio’ integra a colectivos del tercer sector en el desarrollo insular

La Fundación Martínez Abolafio, Grupo Chacón y La Buena Huella impulsan la segunda edición del programa Raíces del Cambio, enmarcada ahora en el proyecto insular Epicentro Lanzarote. De este modo, Lanzarote y La Graciosa dan un nuevo paso hacia un modelo de desarrollo más inclusivo, competitivo y centrado en las personas. Este avance surge de la confianza mutua, la visión compartida y la cooperación efectiva entre las entidades impulsoras, con un propósito claro: situar la inclusión social como uno de los pilares estratégicos de la competitividad productiva del territorio, entendiendo que el futuro de ambas islas debe construirse poniendo a las personas en el centro.

La firma del acuerdo que da inicio al programa tuvo lugar en la Bodega Stratvs, un espacio ubicado en el corazón de La Geria que recuerda la importancia de la agricultura en Lanzarote y la resiliencia del territorio, capaz de mantenerse vivo pese a sus condiciones singulares.

Raíces del Cambio. Edición Epicentro Lanzarote desarrollará la segunda edición del programa Raíces del Cambio tras el éxito de su primera convocatoria en 2024, consolidando un modelo que integra formación, acompañamiento y activación de talento desde una perspectiva regenerativa y competitiva.

Sectores estratégicos

En esta nueva etapa, el programa ampliará su alcance integrando a todas las organizaciones del tercer sector insular que puedan conectar a personas en situación de vulnerabilidad con la iniciativa, reforzando así una red de cooperación sólida y estructurada.

Esta edición representa también un paso decidido hacia el storydoing: pasar de contar historias a demostrar con hechos el impacto colectivo que la colaboración inteligente y humana puede generar en el territorio.

La primera fase del programa se desarrollará durante los meses de la primavera y se centrará en la capacitación y el empleo en agricultura regenerativa y oficios especializados, ámbitos con alta demanda por parte de los emprendimientos y proyectos productivos del territorio. El objetivo es claro: transformar vidas mediante el acceso a un empleo digno y sostenible a largo plazo, conectando la formación con oportunidades reales de inserción laboral y fortaleciendo sectores estratégicos para el desarrollo de las islas de Lanzarote y La Graciosa.

Raíces del Cambio. Edición Epicentro Lanzarote se construye desde un modelo de cogobernanza en el que participan no solo las tres organizaciones aliadas, sino el conjunto del tercer sector insular, la Consejería de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote, otras administraciones públicas y empresas implicadas.

Noticias relacionadas

Este enfoque colaborativo busca generar un impacto sistémico: fortalecer capacidades, activar el talento local y consolidar un ecosistema económico más resiliente, innovador y humano, donde la inclusión se convierta en una palanca real de competitividad regenerativa.