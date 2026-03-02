El Consorcio del Agua culmina la mejora de la red de abastecimiento y riego entre El Cuchillo y Soo

El Consorcio del Agua de Lanzarote culmina la ejecución de las obras de mejora de la red de distribución de agua potable y riego entre El Cuchillo y Soo, en su zona este, una actuación estratégica para reforzar el abastecimiento domiciliario y el regadío en esta área agrícola vinculada al jable y a cultivos tradicionales como la batata y la sandía en los municipios de Teguise y Tinajo.

"Nuestro Jable en 2026 está de enhorabuena. Estamos cumpliendo con los agricultores y vecinos de estos núcleos históricos, reforzando la red de agua potable y garantizando un regadío más eficiente y seguro", ha señalado el presidente del Cabildo de Lanzarote y del Consorcio del Agua, Oswaldo Betancort.

Las obras se enmarcan en el contrato marco firmado al amparo de la declaración de la emergencia hídrica y cuentan con financiación del Consorcio del Agua dentro de una dotación global de 5 millones de euros destinada a intervenciones prioritarias en redes de abastecimiento y saneamiento.

El consejero de Aguas del Cabildo de Lanzarote, Domingo Cejas, ha subrayado que "con estas actuaciones, el Consorcio del Agua de Lanzarote reafirma su compromiso con la modernización del ciclo integral del agua, el apoyo al sector primario y la mejora de la calidad de vida en los núcleos rurales de la isla".

La obra, adjudicada por importe de 352.857,30 euros y ejecutada por la UTE Renovación Redes, se encuentra terminada, pendiente únicamente del ensayo de cloración y del último informe sanitario para su puesta en servicio en el mes de marzo.

El proyecto se desarrolla entre el cruce de las carreteras San Juan Evangelista y Hermanos Pinzones, siguiendo por el camino Lugar El Cuchillo, y tiene como finalidad aportar soluciones de mejora tanto a la red de abastecimiento de agua potable como a la red de riego destinada al uso agrícola.

En materia de abasto, la actuación permite la interconexión de la red de Soo con la conducción proyectada en la zona oeste, facilitando su conexión con la red existente en El Cuchillo. En cuanto al suministro agrícola, se amplía la red proyectada en el marco del proyecto de modernización y mejora del regadío de la zona nordeste de Lanzarote, mediante la instalación de una tubería paralela a la de abastecimiento para garantizar el acceso al agua en toda el área agrícola afectada.

Noticias relacionadas

La intervención contempla la instalación de 2.230 metros de tubería de PVC de 110 milímetros de diámetro para agua potable y otros 2.230 metros de tubería de PVC de 140 milímetros de diámetro para abastecimiento agrícola, lo que supone cerca de cinco kilómetros de nuevas conducciones que refuerzan de forma estructural el sistema hidráulico en esta zona del jable.