El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote inicia el programa que conmemora el 35 aniversario del Parque de Bomberos

El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote celebra este 2026 su trigésimo quinto aniversario, consolidado así el cuerpo como el referente de auxilio y prevención en Lanzarote y La Graciosa.

Con motivo de esta efeméride, el presidente de la entidad, Francisco J. Aparicio; acompañado del gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias, Enrique Espinosa, y el sargento de los bomberos, Domingo Crespo, ha dado a conocer este lunes en rueda de prensa el calendario de actividades que se desarrollarán durante la primera semana de marzo en las instalaciones del Consorcio.

"Estos 35 años representan la evolución de un servicio que ha crecido al ritmo de nuestra sociedad, siempre con el objetivo de salvar vidas y proteger nuestro entorno", señaló el presidente. Además, también explicó que el Consorcio se encuentra inmerso en diferentes proyectos de mejora y ampliación del órgano, con la búsqueda de un nuevo espacio para albergar el parque central; la ampliación de la plantilla o la construcción de nuevos espacios como el retén de Tías o el helipuerto de La Graciosa.

Para conmemorar este aniversario, se ha diseñado una programación que combina la divulgación escolar, la exhibición de capacidades técnicas y la formación especializada.

Las actividades empiezan este mismo miércoles con una jornada de puertas abiertas. Además, durante la mañana, el Parque de Bomberos recibirá la visita de alumnos de cuatro centros escolares, quienes participarán en talleres de autoprotección y visitarán la Caseta de Humo.

Asimismo, por la tarde del miércoles, de 15:00 a 19:00 horas, las instalaciones se abrirán al público general con una amplia oferta de actividades, tales como la exposición del parque móvil del Consorcio; la presentación del proyecto realizado por los alumnos del CIFP Zonzamas; y, a las 17:00 horas, el equipo de excarcelación de los bomberos realizará un simulacro de rescate en accidentes de tráfico en la zona de aparcamiento para mostrar los protocolos de actuación ante siniestros viales.

La programación de esta semana continuará el jueves 5 de marzo con una nueva jornada de puertas abiertas dedicada a otros tres colegios de la isla, apostando así por la campaña de concienciación entre los más jóvenes.

Noticias relacionadas

Como cierre del programa de esta semana, el sábado 7 de marzo, el Consorcio acogerá una jornada técnica de alta especialización. De 10:00 a 13:00 horas, se llevará a cabo un ejercicio práctico de formación en Politrauma Adulto, destinado específicamente al personal del Hospital José Molina Orosa.