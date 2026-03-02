Lanzarote refuerza su posicionamiento sostenible en la ITB Berlín 2026

Lanzarote participa desde este martes 3 de marzo en la ITB Berlín, una de las ferias turísticas más relevantes del mundo, con una agenda estratégica enfocada en consolidar su posicionamiento como destino comprometido con la sostenibilidad, la acción climática y el turismo regenerativo.

El mercado alemán continúa siendo uno de los emisores clave para Canarias, aunque atraviesa una etapa de incertidumbre económica que ha impactado en los viajes internacionales, especialmente, hacia destinos considerados de mayor coste. En este contexto, Lanzarote apuesta por reforzar su diferenciación a través de la calidad, la sostenibilidad y la seguridad jurídica y ambiental de su modelo.

"Lanzarote tiene la determinación de liderar desde la responsabilidad", afirma el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort. "En un momento de transformación global del turismo, acudimos a Berlín no solo a promocionar el destino, sino a defender un modelo que apuesta por la sostenibilidad como ventaja competitiva y como compromiso ético con nuestro territorio", señala Betancort.

En este sentido, durante los tres días de feria, la delegación lanzaroteña desarrollará una agenda de trabajo enfocada en consolidar alianzas estratégicas, fortalecer la conectividad aérea y proyectar una imagen de destino sólido, coherente y alineado con los desafíos climáticos globales.

"El mercado alemán atraviesa un momento complejo, con una clara sensibilidad hacia el precio y un crecimiento del turismo interior. Precisamente por ello, nuestra estrategia pasa por diferenciarnos desde la coherencia y el compromiso real con la sostenibilidad, un ámbito en el que Alemania ha demostrado históricamente una especial sensibilidad", apunta el consejero delegado de SPEL-Turismo Lanzarote, Héctor Fernández.

Presentación de la Carta Mundial de Turismo Sostenible +30

El primer gran hito tendrá lugar el martes 3 de marzo por la tarde, con la presentación oficial ante el sector turístico alemán de la Carta Mundial de Turismo Sostenible +30, aprobada en Lanzarote el pasado 28 de noviembre. El acto se celebrará en una sala cedida por Turespaña dentro del recinto ferial de ITB Berlín.

En este encuentro se expondrán los 11 principios que articulan la Carta, ante profesionales del sector, medios especializados y representantes institucionales, en un mercado especialmente sensible a las políticas de reducción de emisiones, fiscalidad climática y descarbonización del transporte aéreo.

"El posicionamiento de Lanzarote no puede basarse únicamente en la conectividad o en la competitividad en precio. Nuestra fortaleza es la coherencia y una estrategia alineada con la acción climática, la regeneración del territorio y la corresponsabilidad del sector turístico", afirma Betancort.

Lanzamiento de la Guía de Impacto Regenerativo y Retorno Competitivo

Durante la segunda jornada de la feria, el miércoles 4 de marzo, tendrá lugar un segundo hito estratégico: la presentación internacional de la primera Guía para el Impacto Regenerativo y Retorno Competitivo, desarrollada durante los últimos meses por un equipo multidisciplinar en el marco de la asociación Green Destinations, de la que Lanzarote forma parte activa.

Esta guía establece un marco práctico para avanzar hacia modelos turísticos que no solo minimicen impactos, sino que generen retorno ambiental, social y económico medible, reforzando la competitividad del destino en mercados exigentes como el alemán.

"Con esta guía como herramienta que posiciona a Lanzarote en la vanguardia internacional del debate turístico, la isla da un paso más en su proyecto de sostenibilidad, regeneración y de retorno competitivo", considera el consejero delegado de SPEL-Turismo Lanzarote, Héctor Fernández.

Compromiso con la formación y el talento

La participación en ITB Berlín incluirá también la presencia de una expedición de estudiantes de la Escuela Universitaria de Turismo, cuyo desplazamiento cuenta con el respaldo del Cabildo y de SPEL-Turismo Lanzarote. La delegación académica asistirá a los actos oficiales vinculados a la Carta y mantendrá encuentros profesionales, reforzando el compromiso institucional con la formación y la cualificación de los futuros profesionales del sector.