Tres lanzaroteños residentes en Dubái: "Estábamos trabajando y los misiles pasaban sobre nuestras cabezas"
Adrián Pérez, Daiana y Martina Horvat viven y trabajan en la ciudad emiratí desde hace años, pero se enfrentan ahora a un conflicto bélico que les ha llevado a huir al desierto casi con lo puesto para ponerse a salvo
La Voz de Lanzarote
Los bombardeos que Estados Unidos e Israel han lanzado a distintos puntos de Irán desde el pasado fin de semana ha provocado una escala de tensión en Oriente Medio que ya ha involucrado a varios países como Chipre, Líbano y Emiratos Árabes Unidos después del asesinato del líder iraní, el ayatolá Alí Jamenei. Ante esta situación, el espacio aéreo en el Golfo Pérsico está cerrado.
En una de las respuestas ofensivas de Irán, la ciudad emiratí recibió el impacto de varios misiles en hoteles y en la Terminal 3 de su aeropuerto internacional, lo que ha causado una gran preocupación entre los residentes en este país. Tres de estos residentes son los lanzaroteños Adrián Pérez, de 31 años, su pareja Daiana Horvat y la hermana de esta, Martina Horvat, que trabajan desde hace tres años en Dubái.
