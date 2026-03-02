Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo CarnavalAlertas borrasca ReginaMujeres canarias con menores en VioGénJosué QuevedoAtaque a IránEntierro de la sardina Gran CanariaFarolas en Las Palmas de Gran Canaria
instagramlinkedin

Tres lanzaroteños residentes en Dubái: "Estábamos trabajando y los misiles pasaban sobre nuestras cabezas"

Adrián Pérez, Daiana y Martina Horvat viven y trabajan en la ciudad emiratí desde hace años, pero se enfrentan ahora a un conflicto bélico que les ha llevado a huir al desierto casi con lo puesto para ponerse a salvo

Imagen de archivo de rascacielos en Dubai

Imagen de archivo de rascacielos en Dubai / Pexels

Michael Valdivia

La Voz de Lanzarote

Los bombardeos que Estados Unidos e Israel han lanzado a distintos puntos de Irán desde el pasado fin de semana ha provocado una escala de tensión en Oriente Medio que ya ha involucrado a varios países como Chipre, Líbano y Emiratos Árabes Unidos después del asesinato del líder iraní, el ayatolá Alí Jamenei. Ante esta situación, el espacio aéreo en el Golfo Pérsico está cerrado.

En una de las respuestas ofensivas de Irán, la ciudad emiratí recibió el impacto de varios misiles en hoteles y en la Terminal 3 de su aeropuerto internacional, lo que ha causado una gran preocupación entre los residentes en este país. Tres de estos residentes son los lanzaroteños Adrián Pérez, de 31 años, su pareja Daiana Horvat y la hermana de esta, Martina Horvat, que trabajan desde hace tres años en Dubái. 

Noticias relacionadas

Más información en La Voz de Lanzarote.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Fiscalía no ve suficientes indicios para juzgar al irlandés 'El Monje' y pide reabrir la instrucción
  2. Langostas en Lanzarote: reaparecen imágenes del cigarrón berberisco tras la calima
  3. Lo cogió como un saco de papas y lo lanzó desde una terraza', declaran los testigos del crimen de Lanzarote
  4. Agredió a la tripulación en un vuelo a Canarias y forzó un aterrizaje de emergencia: la multa de 15.000 euros que deberá pagar
  5. Lanzarote recomienda suspender actividades escolares y extraescolares al aire libre por viento y mala mar
  6. El enjambre de langostas africanas que llegó a Lanzarote se ha dispersado y no se esperan daños
  7. Sara Carbonero reaparece en el campo de fútbol con sus hijos tras su operación en Lanzarote: 'Bendita cotidianidad
  8. DANA en Canarias: suspendidas las actividades al aire libre en Arrecife, Teguise y Yaiza por los fuertes vientos

Tres lanzaroteños residentes en Dubái: "Estábamos trabajando y los misiles pasaban sobre nuestras cabezas"

Tres lanzaroteños residentes en Dubái: "Estábamos trabajando y los misiles pasaban sobre nuestras cabezas"

El Consorcio del Agua culmina la mejora de la red de abastecimiento y riego entre El Cuchillo y Soo

El Consorcio del Agua culmina la mejora de la red de abastecimiento y riego entre El Cuchillo y Soo

Conor Donegan: "Sentía que este año el título se podía quedar en casa".

Conor Donegan: "Sentía que este año el título se podía quedar en casa".

El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote inicia el programa que conmemora el 35 aniversario del Parque de Bomberos

El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote inicia el programa que conmemora el 35 aniversario del Parque de Bomberos

Lanzarote refuerza su posicionamiento sostenible en la ITB Berlín 2026

Lanzarote refuerza su posicionamiento sostenible en la ITB Berlín 2026

Tías nombra Hijo Predilecto a título póstumo al empresario lanzaroteño Mamerto Cabrera Medina

Tías nombra Hijo Predilecto a título póstumo al empresario lanzaroteño Mamerto Cabrera Medina

Un incendio de enseres próximo a varios vehículos moviliza a los bomberos en Lanzarote

Un incendio de enseres próximo a varios vehículos moviliza a los bomberos en Lanzarote

Arrecife reconoce la labor de Protección Civil en su Día Internacional

Arrecife reconoce la labor de Protección Civil en su Día Internacional
Tracking Pixel Contents