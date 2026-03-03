CEIP Costa Teguise e IES Bernabé Rodríguez ganan el concurso de la ONCE en Canarias
Un total de 819 alumnos y 26 docentes de 22 centros participaron en la 42ª edición bajo el lema ‘Generación Innova
os centros CEIP Costa Teguise, en Teguise (Lanzarote), e IES Alcalde Bernabé Rodríguez, en Santa Cruz de Tenerife, han sido seleccionados como ganadores en la fase autonómica de Canarias del 42º Concurso Escolar del Grupo Social ONCE. La iniciativa, desarrollada bajo el lema ‘Generación Innova’, ha reunido a 819 estudiantes y 26 docentes de 22 centros educativos del Archipiélago.
El certamen ha propuesto al alumnado diseñar productos accesibles que favorezcan la participación en igualdad de todas las personas en la sociedad. Cada aula participante elaboró una propuesta que incluía nombre, ilustración y descripción del producto, detallando qué barrera elimina, a quién va dirigido y cómo funciona.
Participación en todas las etapas educativas
El concurso se estructuró en varias categorías: A (3º y 4º de Primaria), B (5º y 6º de Primaria), C (1º a 4º de ESO y FP Básica) y E (Educación Especial). Todas las aulas trabajaron bajo las mismas condiciones y desarrollaron un proyecto centrado en la accesibilidad.
Según la organización, los mejores trabajos formarán parte de un catálogo digital con finalidad educativa y de sensibilización, orientado a visibilizar propuestas que fomenten la inclusión.
Herramientas para fomentar la creatividad
El alumnado contó con distintos recursos de apoyo durante el proceso. Entre ellos, la guía práctica GuiONCE, con dinámicas y orientaciones para estimular la creatividad, y el ‘Gran tablero de la accesibilidad’, un juego digital basado en retos vinculados a situaciones reales.
Además, se facilitaron fichas de apoyo inspiradas en la metodología de innovación centrada en el usuario, con el objetivo de ayudar a dar forma a las propuestas de manera colaborativa.
Jurado y premios
El jurado autonómico estuvo integrado por José Antonio López, delegado de la ONCE en Canarias; Yurena García, vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Canarias; Natalia Afonso, responsable del Departamento de Servicios Sociales para Personas Afiliadas de la ONCE en Santa Cruz de Tenerife; y Mª Carmen Laucirica, presidenta de CERMI Canarias.
Los grupos ganadores en la fase autonómica y los finalistas de la categoría de Educación Especial recibirán un premio de 300 euros destinados a una actividad elegida por el aula. Asimismo, los centros vencedores pasan a la fase nacional, cuyo jurado se reunirá en abril.
Las aulas que resulten ganadoras a nivel estatal participarán en el Hackathon Generación Innova, un campus educativo en Madrid donde trabajarán junto a especialistas en accesibilidad en el diseño de soluciones inclusivas.
