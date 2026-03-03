La Fundación Canaria Pequeño Valiente celebró la I Edición de las Mini Olimpiadas en la Ciudad Deportiva de Lanzarote

La Fundación Canaria Pequeño Valiente celebró el pasado viernes 27 de febrero de 2026 la primera edición de sus Mini Olimpiadas en la Ciudad Deportiva de Lanzarote, una jornada deportiva y solidaria que reunió a diferentes colegios de la isla con el objetivo de fomentar hábitos de vida saludable y visibilizar el cáncer infantil.

Durante el encuentro, el alumnado participó en diversas pruebas físicas como salto de altura, carrera de velocidad, carrera de relevos, lanzamiento de peso, entre otras. La actividad promovió no solo la práctica deportiva, sino el trabajo en equipo. Además, se organizó una Gymkana saludable, reforzando la importancia de una alimentación equilibrada como parte esencial de un estilo de vida sano.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la actividad del lazo dorado, símbolo internacional de la lucha contra el cáncer infantil. Cada alumnado escribió una frase motivadora dedicada a los niños, niñas y familias que están viviendo esta situación, creando un gran lazo colectivo como muestra de apoyo.

Desde la Fundación se ha valorado muy positivamente esta primera edición. Tanto el alumnado como el profesorado disfrutaron de una jornada llena de energía, compañerismo y aprendizaje, cumpliendo así con el propósito de combinar diversión, educación y sensibilización social.

La Fundación Canaria Pequeño Valiente quiere agradecer especialmente a Juan Monzón por la cesión de la Ciudad Deportiva de Lanzarote; a SPAR Lanzarote por la donación de agua y fruta para el evento; y al profesorado y alumnado del TSEAS del IES Blas Cabrera Felipe por su implicación y ayuda en la organización y desarrollo de cada una de las pruebas.

La Fundación agradece también la implicación de todos los centros educativos participantes y espera poder consolidar esta iniciativa solidaria en futuras ediciones.