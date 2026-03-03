Yeray Rodríguez, entrenador lanzaroteño de fútbol en Catar: “Vivimos días de tensión, te pasaban misiles por encima de la cabeza”

La escalada bélica por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, en Oriente Medio, ha tenido repercusiones directas en la vida cotidiana de miles de residentes en el Golfo Pérsico. Entre ellos se encuentra el lanzaroteño Yeray Rodríguez, entrenador del primer equipo del Al Arabi Sport Club (Al Arabi Doha), que compite en la máxima categoría del fútbol catarí.

Desde Doha, donde reside desde hace dos temporadas, el técnico ha relatado cómo se han vivido los últimos días marcados por la incertidumbre y la tensión.

Suspensión de la Liga y entrenamientos en Doha

Rodríguez, natural del municipio lanzaroteño de Tías, explica que el pasado sábado se decidió paralizar la actividad deportiva. “Se suspendieron los entrenamientos y la Liga”, señala. El equipo compite en la denominada Liga de las Estrellas, principal campeonato de fútbol del país, organizado por la Catar Stars League.

La decisión se adoptó como medida preventiva ante el incremento de la tensión en la región. No ha sido hasta este martes, 3 de marzo, cuando el club recibió comunicación oficial autorizando la reanudación de los entrenamientos, aunque bajo un contexto todavía sensible.

El entrenador lanzaroteño reconoce que los momentos más delicados se vivieron entre la tarde-noche del sábado y el domingo. “Se escuchaban estruendos y se podían ver misiles sobrevolando por encima de la cabeza que eran interceptados”, relata. Según explica, parte de estos ataques tendrían como objetivo instalaciones diplomáticas estadounidenses en la zona.

Sensación de calma tensa en la capital catarí

A pesar de esos episodios, Rodríguez describe la situación actual como una “calma muy tensa”. Aunque las autoridades recomiendan prudencia y limitan ciertas actividades, la vida en la capital catarí se desarrolla con relativa normalidad.

“Sales a la calle y parece que haces vida casi normal”, comenta. Sin embargo, muchos centros educativos, universidades y otras instituciones permanecen cerrados por precaución. Estas medidas buscan minimizar riesgos mientras se evalúa la evolución del conflicto en países cercanos.

El espacio aéreo continúa cerrado en buena parte del Golfo, lo que afecta especialmente a personas en tránsito o residentes que tenían previsto viajar en los próximos días.

Comunicación con la Embajada y organismos deportivos

Rodríguez destaca que, desde el inicio de la crisis, mantiene contacto permanente con la Embajada de España en Catar, así como con su club y con la Real Federación Española de Fútbol. También ha recibido el apoyo del presidente del comité nacional de entrenadores, que se ha interesado por la situación de los técnicos españoles en la región.

El técnico lanzaroteño ha intentado tranquilizar a su familia en Lanzarote. “Las noticias que se ven desde fuera a veces no reflejan exactamente lo que ocurre aquí”, afirma. La distancia y la cobertura mediática internacional generan preocupación añadida entre sus allegados.

Un país acostumbrado a la estabilidad

Catar, con capital en Doha, es considerado habitualmente uno de los países más seguros de la región. De hecho, en los últimos años ha reforzado su proyección internacional acogiendo grandes eventos deportivos y consolidando su infraestructura.

Por ello, la actual situación ha generado inquietud entre residentes y trabajadores extranjeros, acostumbrados a un entorno estable. “Estos países tienen fama de zonas muy tranquilas y seguras”, subraya Rodríguez. Aun así, reconoce que las autoridades cataríes han reaccionado con rapidez y organización ante los acontecimientos recientes.

Incertidumbre en el Golfo Pérsico

Aunque la tensión parece haberse reducido en las últimas horas, la incertidumbre continúa. La proximidad geográfica con zonas en conflicto mantiene en alerta a la población, pendiente de la evolución de los acontecimientos.

El entrenador lanzaroteño insiste en que, pese a todo, se siente seguro en estos momentos. “El país ha respondido increíblemente bien”, asegura, aunque admite que no deja de ser una situación que genera inquietud.

Mientras tanto, el fútbol intenta recuperar la normalidad progresivamente. La reanudación de los entrenamientos es un primer paso, aunque el desarrollo de la competición dependerá de cómo evolucionen los próximos días.

Rodríguez concluye con un mensaje de prudencia y deseo de estabilidad. Confía en que la situación se resuelva pronto y que la actividad deportiva y social pueda retomar su curso habitual, tanto para los profesionales del deporte como para el conjunto de la población residente en Catar.