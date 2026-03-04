La borrasca Regina provoca inundaciones, caídas de árboles, cortes de luz y granizos en Lanzarote

La llegada de la borrasca Regina a Lanzarote durante la madrugada de este miércoles, 4 de marzo,m ha dejado un reguero de incidencias en varios municipios de la isla. Inundaciones en viviendas, caída de árboles y postes de electricidad, problemas en instalaciones eléctricas y cortes de suministro forman parte del balance provisional de una noche marcada por el viento y la inestabilidad meteorológica.

El Cabildo de Lanzarote activó desde las 00:00 horas y hasta las 08:00 horas de este miércoles la alerta contemplada en el Plan Territorial de Emergencias de Lanzarote (PEIN), ante el riesgo de fenómenos meteorológicos adversos (FMA) por viento, integrado en el PEFMA, debido a la previsión de rachas que podían alcanzar los 100 kilómetros por hora en Lanzarote y La Graciosa.

Durante la tarde del martes, varias zonas del centro de Lanzarote se vieron afectadas por la caída de granizo, como El Islote y Mozaga, en el municipio de San Bartolomé.

Granizos en El Islote, en el municipio de San Bartolomé, el pasado martes, por la borrasca Regina en Lanzarote / La Provincia

Inundaciones en Tahiche durante la madrugada

Una de las intervenciones más destacadas se produjo en Tahiche (municipio de Teguise), donde la pasada madrugada se registraron inundaciones en varias calles y viviendas. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 alertó al Consorcio para realizar achiques por la lluvia en las calles Rafael Alberti y Enrique Granados.

Dos dotaciones de bomberos se desplazaron a la zona y, a su llegada, comprobaron que el agua había afectado a varias viviendas. Para retirar el agua acumulada utilizaron electrobombas hasta restablecer la normalidad.

Inundación en la madrugada de este miércoles, 4 de marzo, por las lluvias de la borrasca Regina en Tahíche, en el municipio de Teguise. / La Provincia

También se registró una vivienda inundada en la calle Rafael Alberti, en la misma localidad, a las 02:08 horas.

Actuación en Tías

En el municipio de Tías, los servicios de emergencia intervinieron por la presencia de humo en el cuadro eléctrico de una vivienda situada en la Avenida Central.

Al acceder al inmueble, los bomberos comprobaron que varios conductores del cuadro eléctrico estaban quemados. Para garantizar la seguridad, retiraron el fusible correspondiente e interrumpieron el suministro eléctrico. Posteriormente, informaron a la inquilina de la necesidad de reparar o sustituir la parte afectada de la instalación.

En el lugar también se encontraba la Policía Local. Una vez descartado cualquier riesgo adicional, el servicio quedó finalizado.

Caída de árboles, farolas y estructuras inestables

El fierte viento dejó también múltiples incidencias relacionadas con la caída de elementos en la vía pública.

A las 07:34 horas se registró la caída de un drago en la avenida Armiche, en Tiagua (Teguise). Horas antes, a las 06:25, se actuó por un árbol caído en la calle Malva, en Mozaga. A las 06:03 se notificó la caída de una farola en la calle Sancocho, también en Mozaga.

Poste eléctrico de Endesa sujeto con cable en la calle Casa Atrás, entre Máguez y Haría, debido a la acción del fuerte viento en la madrugada de este miércoles / La Provincia

En el municipio de Yaiza, sobre las 00:40 horas, se intervino por una pérgola inestable en la calle Pico Naos, en la zona de Las Casitas.

Asimismo, se alertó de un poste de Endesa que quedó sujeto únicamente por los cables en la calle Casa Atrás, entre Máguez y Haría, lo que suponía un riesgo potencial. En Costa Teguise, en el complejo Los Naranjos, parte de las instalaciones quedaron sin suministro eléctrico.

Recomendaciones ante viento fuerte

Ante la situación de alerta, el Consorcio recordó las principales medidas de prevención y actuación ante riesgo por viento.

Entre las recomendaciones preventivas se encuentra cerrar puertas y ventanas para evitar corrientes que puedan provocar roturas de cristales, así como retirar macetas y objetos de balcones y azoteas que puedan caer a la vía pública.

También se aconseja revisar el estado de cornisas, balcones y fachadas para evitar desprendimientos, y aplazar excursiones o acampadas hasta que se recupere la normalidad.

En cuanto a la circulación, se recomienda posponer desplazamientos por carretera y, si no es posible, extremar la precaución. Se advierte especialmente del riesgo para motos y vehículos de gran tamaño —como camiones, furgonetas o aquellos con remolque— que pueden volcar ante vientos transversales.

Durante episodios de viento intenso, es preferible evitar caminar por jardines o zonas arboladas y alejarse de muros, viviendas antiguas, andamios, letreros luminosos, vallas publicitarias y otras estructuras susceptibles de caer.

Los postes de luz y torres de alta tensión representan un peligro en estas circunstancias. En caso de riesgo, se debe avisar al 1-1-2. También se recomienda mantenerse alejado de la costa —playas, paseos marítimos o espigones— para evitar ser arrastrado por el oleaje.