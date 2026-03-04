El Cabildo de Lanzarote aprueba un presupuesto de 221 millones con el plante del PSOE

Comisiones Obreras de Lanzarote alza la voz para denunciar la situación crítica que se vive en los servicios de dependencia de la isla, poniendo el foco especialmente en las residencias gestionadas por Ammavir, calificando la situación como «insostenible y alarmante», advirtiendo que el deterioro de las instalaciones y la gestión de los servicios están vulnerando los derechos fundamentales tanto de las personas trabajadoras como de los propios usuarios que reciben el servicio.

“Estamos ante un abandono absoluto. Las personas más vulnerables de nuestra isla, nuestros mayores y dependientes, están siendo atendidos en instalaciones que se caen a trozos, con una alimentación pobre en muchos casos y sin los cuidados médicos y terapéuticos que necesitan por prescripción facultativa. Y a esto hay que sumar la explotación laboral a la que está siendo sometida la plantilla”, pone en conocimiento CCOO de Lanzarote.

Desde CCOO de Lanzarote comunican que las residencias llevan años sin recibir un mantenimiento adecuado. Este abandono se traduce en un entorno degradado que dificulta la labor diaria de los trabajadores y trabajadoras, y atenta contra la calidad de vida de los residentes. A esta falta de mantenimiento estructural se suma la ausencia de recursos materiales esenciales para garantizar la mínima dignidad.

Detrás de este colapso en el servicio se encuentra, a nuestro modo de ver, una gestión laboral irresponsable basada en la precariedad. El sindicato denuncia una falta de personal notable en todos los centros.

“La mayoría de la plantilla está contratada a tiempo parcial, lo que impide una atención continuada y de calidad. Además, la empresa no cubre las bajas, las vacaciones ni las suspensiones de contrato. Los trabajadores que están presentes tienen que asumir la carga de los que faltan, trabajando a destajo para tapar los agujeros de una plantilla que es insuficiente desde el principio”.

La gota que colma el vaso es la práctica habitual de hacer trabajar a los empleados 30 minutos más de su jornada sin que este tiempo sea computado ni remunerado como trabajo efectivo.

Por todo ello, desde CCOO de Lanzarote exigimos a las empresas concesionarias de los servicios de residencias, especialmente a Ammavir y al Cabildo de Lanzarote, como administración competente y responsable última de estos servicios, que tomen medidas inmediatas que atajen todos estos problemas, con los controles pertinentes y las sanciones correspondientes a las empresas.

Noticias relacionadas

No podemos permitir que en Lanzarote haya residencias de mayores donde los mayores duerman sin sábanas, coman mal, no tengan médico y sean atendidos por una plantilla explotada. Exigimos un plan de choque que incluya la mejora de las instalaciones, la dotación de material básico, el aumento de personal cualificado, la cobertura inmediata de todas las bajas y el cese de las prácticas ilegales de jornada”, a parte desde CCOO concluimos que no descartamos la realización de movilizaciones si la situación no se revierte en los próximos días o incluso ir a la jurisdicción a denunciar dichos actos con la prueba documental pertinente.