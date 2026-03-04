CCOO denuncia el “abandono” de las residencias de mayores en Lanzarote y exige medidas urgentes al Cabildo y la concesionaria

Comisiones Obreras de Lanzarote (CCOO) ha denunciado este miércoles a través de un comunicado lo que califica como un “abandono absoluto” en las residencias de mayores y servicios de dependencia de Lanzarote, con especial referencia a los centros gestionados por Ammavir.

El sindicato considera que la situación es “insostenible y alarmante” y sostiene que el deterioro de las instalaciones y la gestión de los servicios estaría afectando tanto a los derechos laborales de la plantilla como a la calidad asistencial que reciben los usuarios.

Según CCOO, las deficiencias detectadas no son puntuales, sino que responden a una falta prolongada de mantenimiento y planificación que habría derivado en una degradación progresiva de los centros.

Instalaciones deterioradas y carencias materiales

Uno de los ejes principales de la denuncia se centra en el estado de las instalaciones y la falta de recursos básicos. El sindicato asegura que las residencias llevan años sin recibir un mantenimiento adecuado, lo que dificulta el trabajo diario del personal y repercute directamente en la calidad de vida de los residentes.

Entre las situaciones descritas figuran problemas con la ropa de cama. Según CCOO, en determinadas ocasiones no habría suficientes sábanas o colchas, lo que obliga a improvisar soluciones que consideran indignas para personas en situación de dependencia.

También se señala una escasez habitual de toallas y material de aseo. De acuerdo con el sindicato, hay jornadas en las que no se dispone de toallas suficientes para secar a los residentes tras el baño, recurriéndose incluso a sábanas como alternativa. Además, denuncian el uso de toallas de tamaño infantil para personas adultas.

Otra de las carencias destacadas es la falta de camas articuladas o elevables en varios centros. La ausencia de este equipamiento no solo afecta al descanso de los usuarios, sino que estaría provocando problemas musculoesqueléticos en la plantilla, que debe realizar esfuerzos físicos sin los medios ergonómicos adecuados.

Alimentación y atención sanitaria bajo mínimos

La calidad de la alimentación es otro de los aspectos que CCOO sitúa en el centro de su denuncia. El sindicato afirma que el servicio de comidas sería “pobre y de baja calidad” en algunos centros y que no siempre se estarían respetando las dietas prescritas por el personal médico.

En personas mayores con patologías como diabetes, hipertensión o problemas digestivos, el control de la alimentación es un elemento esencial del tratamiento. No respetar las indicaciones médicas podría suponer un riesgo para la salud de los residentes.

En el ámbito sanitario, el sindicato alerta de la ausencia de un médico permanente a tiempo completo en las residencias gestionadas por Amavir. Según exponen, actualmente habría una sola médica para atender estos centros y, en caso de vacaciones o baja, no se cubriría su puesto, dejando a los usuarios sin asistencia médica continuada.

Asimismo, denuncian que el servicio de fisioterapia es insuficiente y que las sesiones de rehabilitación no se estarían prestando con la frecuencia necesaria.

Plantillas precarizadas y sobrecarga laboral

CCOO vincula estas deficiencias con una gestión laboral que califica de “irresponsable” y basada en la precariedad. El sindicato denuncia una falta notable de personal en todos los centros, con una mayoría de contratos a tiempo parcial que, según indican, impide garantizar una atención continuada y de calidad.

Además, aseguran que no se estarían cubriendo bajas, vacaciones ni suspensiones de contrato, lo que obliga al personal presente a asumir una carga de trabajo superior a la prevista.

Entre las prácticas señaladas se encuentra la realización habitual de 30 minutos adicionales por jornada que, según el sindicato, no se computarían ni remunerarían como tiempo efectivo de trabajo.

Exigencias al Cabildo y posibles movilizaciones

El sindicato dirige sus reclamaciones tanto a la empresa Amavir como al Cabildo de Lanzarote, al que recuerda su papel como administración competente y responsable última del control de estos servicios.

CCOO exige la puesta en marcha inmediata de un plan de choque que incluya la mejora de las instalaciones, la dotación de material básico, el incremento de personal cualificado, la cobertura de todas las bajas y el fin de las prácticas laborales que consideran irregulares.

Asimismo, reclama controles exhaustivos y, en su caso, la imposición de sanciones si se detectan incumplimientos contractuales o legales.

El sindicato no descarta convocar movilizaciones si la situación no se corrige en los próximos días e incluso acudir a la vía judicial aportando documentación que respalde sus denuncias.