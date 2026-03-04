Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere Jesús Lasso Cabrera, histórico periodista deportivo de Lanzarote y referente del deporte conejero

El comunicador dedicó más de cincuenta años al deporte insular. Comenzó su trayectoria en 1973 en el semanario Canarias Deportiva

Jesús Lasso

Jesús Lasso / La Provincia

La Provincia

La Provincia

Arrecife

El municipio de Arrecife y el mundo del periodismo deportivo en Lanzarote despiden a Jesús Lasso Cabrera, veterano comunicador con más de medio siglo de trayectoria profesional vinculada a los medios informativos de la isla y del conjunto de Canarias.

El alcalde de la capital lanzaroteña, Yonathan de León Machín, expresó públicamente sus condolencias tras conocerse ayer miercoles el fallecimiento del periodista, natural de Arrecife y miembro de la conocida familia Lasso Cabrera, históricamente relacionada con el comercio y la actividad empresarial en la ciudad.

En nombre de la corporación municipal del Ayuntamiento de Arrecife, el primer edil trasladó su pésame a la esposa e hija del comunicador, así como a sus familiares, amigos y compañeros del ámbito periodístico y deportivo que compartieron con él años de trabajo y colaboración.

Publicación de Yonathan de León en Facebook expresando condolencias por el fallecimiento del periodista deportivo Jesús Lasso.

Más de 50 años contando la historia del deporte conejero

Jesús Lasso dedicó gran parte de su vida profesional a informar y documentar la evolución del deporte en Lanzarote, especialmente en disciplinas con gran arraigo en la isla. A través de su trabajo en distintos medios de comunicación, contribuyó a narrar la historia reciente del deporte conejero y a dar visibilidad a deportistas, clubes y competiciones locales.

Sus primeros pasos en el periodismo deportivo se remontan a 1973, cuando apenas tenía 15 años y comenzó a colaborar en el semanario Canarias Deportiva, una publicación centrada en el fútbol regional que tuvo gran relevancia en aquella época para el seguimiento de las competiciones locales.

Con el paso de los años, su actividad informativa se extendió a otros medios y ámbitos del deporte, consolidando una trayectoria reconocida dentro del panorama periodístico de la isla.

Difusión del deporte náutico en Lanzarote

En su etapa más reciente, Lasso también mantuvo una estrecha relación con el Real Club Náutico de Arrecife, donde colaboró en la difusión de los deportes náuticos a través de la sección dedicada a esta disciplina.

Desde este espacio contribuyó a dar a conocer la actividad deportiva vinculada al mar, un ámbito especialmente relevante en Lanzarote por su tradición marinera y por el peso que tienen modalidades como la vela en la vida deportiva de la isla.

Reconocimiento a una vida dedicada al periodismo deportivo

El alcalde de Arrecife destacó la importancia del trabajo desarrollado por Jesús Lasso a lo largo de décadas, subrayando su contribución a promover y divulgar el deporte local mediante su labor periodística.

Desde el consistorio capitalino se ha querido reconocer públicamente la figura de este comunicador que, durante más de cincuenta años, ayudó a preservar la memoria deportiva de la isla y a acercar la actualidad de las competiciones y clubes lanzaroteños a la ciudadanía.

Nuevo hotel de lujo en Puerto del Carmen, en Lanzarote: del complejo El Pueblo al Hotel Royal Atlántico

La Fiera del Libro de Lanzarote 2026 homenajeará al escritor arrecifeño Félix Hormiga

Muere Jesús Lasso Cabrera, histórico periodista deportivo de Lanzarote y referente del deporte conejero

Un hombre de 75 años resulta herido en un accidente tras salirse de la vía con su vehículo en Lanzarote

El Cabildo de Lanzarote aprueba un presupuesto de 221 millones con el plante del PSOE

El PSOE alerta de la situación “de extrema gravedad” en residencias de mayores de Lanzarote: "Falta de personal sanitario, sábanas y toallas"

La borrasca Regina provoca inundaciones, caídas de árboles, cortes de luz y granizos en Lanzarote

Teguise reprograma los actos del Carnaval de Costa Teguise tras el fuerte viento por la borrasca Regina

