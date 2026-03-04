Muere el periodista deportivo Jesús Lasso Cabrera

El periodismo deportivo de Lanzarote está de luto. Este miércoles 4 de marzo ha fallecido Jesús Lasso Cabrera, referente de la comunicación deportiva en la isla.

Con más de medio siglo de trayectoria, Lasso dedicó su vida a narrar y contar la historia del deporte lanzaroteño, dejando una huella imborrable tanto en las ondas como en la memoria colectiva de generaciones de oyentes.

