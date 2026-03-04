Muere el periodista deportivo Jesús Lasso Cabrera
El comunicador, fue creador del programa Polideportivo en Radio Lanzarote. El Cabildo le homenajeó en 2024 por su trayectoria en el mundo del periodismo deportivo
El periodismo deportivo de Lanzarote está de luto. Este miércoles 4 de marzo ha fallecido Jesús Lasso Cabrera, referente de la comunicación deportiva en la isla.
Con más de medio siglo de trayectoria, Lasso dedicó su vida a narrar y contar la historia del deporte lanzaroteño, dejando una huella imborrable tanto en las ondas como en la memoria colectiva de generaciones de oyentes.
Más información en La Voz de Lanzarote.
