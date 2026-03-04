La patronal turística de Lanzarote pide a la Policía Canaria que persiga el intrusismo

La Federación Turística de Lanzarote (FTL) ha mantenido una reunión de trabajo con el director general de Seguridad del Gobierno de Canarias, David del Pino Franquet, para coordinar actuaciones y abordar asuntos clave para el sector turístico insular ante el próximo despliegue de la Policía Canaria en la Isla.

Uno de los puntos centrales del encuentro fue el incremento del intrusismo en distintas actividades vinculadas al sector turístico. En materia de alquiler de vehículos, se trasladó la preocupación por el aumento de ofertas realizadas por particulares a través de plataformas digitales y redes sociales, sin cumplir con los requisitos legales ni las garantías exigidas en materia de seguridad turística.

Asimismo, durante el encuentro entre empresarios y mandos policiales se abordó la realización de excursiones turísticas por personas sin la titulación oficial de guía habilitado, en vehículos no autorizados para el transporte de viajeros y sin los seguros obligatorios, lo que supone un riesgo tanto para visitantes como para residentes. Esta problemática también se detecta en el ámbito del turismo activo, donde se desarrollan actividades sin las autorizaciones pertinentes para realizarlas

Otro asunto destacado fue de viviendas vacacionales que operan fuera del marco normativo, generando competencia desleal y problemas de convivencia en determinadas zonas de la Isla. Además, desde la FTL se trasladó la inquietud del sector ante el aumento puntual de hurtos en áreas de especial afluencia turística, subrayando la importancia de reforzar la presencia policial para preservar la experiencia del visitante y la imagen de Lanzarote como destino turístico seguro.

30 agentes en Lanzarote

La nueva sede se ubicará en la antigua comisaría de la Policía Local de Arrecife, pendiente de obras de acondicionamiento, y permitirá la asignación de casi 30 agentes en la Isla. Este refuerzo se incluye en el crecimiento progresivo del cuerpo, que tiene más de 290 efectivos y prevé incorporar una nueva promoción de 143 agentes que iniciarán su formación en abril.

Como próximos pasos, se acordó la celebración de una reunión técnica especializada por materias, en la que participarán representantes de la Policía Canaria y de los distintos sectores implicados -como turismo activo, transporte y actividades complementarias-, con el objetivo de definir líneas concretas de coordinación operativa. Además, se establecerán líneas de colaboración entre la Federación Turística de Lanzarote y el Área de Coordinación de la Policía Canaria, que incluirá programas concretos de inspecciones hasta la plena operatividad del departamento en Lanzarote.

La presidenta de la Federación Turística de Lanzarote, Susana Pérez, valoró de manera muy positiva el encuentro y destacó «la plena disposición de la Dirección General de Seguridad y de la Policía Canaria para trabajar de forma coordinada con el sector turístico», subrayando que «esta colaboración será clave para reforzar la seguridad, combatir el intrusismo y seguir garantizando la calidad y la competitividad de Lanzarote como destino turístico».

Por parte de la FTL asistieron a la reunión su presidenta, Susana Pérez, y la técnico Delma Duque, junto a dos miembros de la Junta Directiva: el presidente de Aserent, Luis Hernández, y la representante de APIT, Ewa Czerwinska. Acompañaron al director general de Seguridad, el coordinador de la Policía Canaria en Gran Canaria, José Prieto, y el inspector del cuerpo Francisco Ruano.