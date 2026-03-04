El PSOE alerta de la situación “de extrema gravedad” en residencias de mayores de Lanzarote: "Falta de personal sanitario, sábanas y toallas"

El PSOE de Lanzarote ha denunciado este miércoles lo que califica como una situación “de extrema gravedad” en varias residencias de mayores de la isla, con especial preocupación por el centro ubicado en Tías. La formación asegura haber recibido alertas procedentes de familiares de residentes, profesionales de los propios centros y del comité de empresa.

La secretaria general del partido en la isla y diputada en el Congreso, María Dolores Corujo, advierte de un “deterioro progresivo en las condiciones de atención” a personas mayores en situación de dependencia. Según la información trasladada, existirían deficiencias estructurales que afectarían tanto a los recursos humanos como a los materiales y a la organización del servicio.

Falta de personal sanitario y cobertura médica

Entre los aspectos más preocupantes señalados por el PSOE se encuentra la insuficiencia de personal sanitario. De acuerdo con los testimonios recibidos, en algunos centros una única médica tendría que atender a decenas de residentes con patologías complejas.

Además, cuando esa profesional se encuentra de baja o disfruta de vacaciones, no siempre habría sustitución, lo que implicaría periodos prolongados sin presencia médica estable en la residencia. Esta situación, según la denuncia, supondría un riesgo añadido para personas con un alto grado de dependencia y necesidades clínicas continuas.

Trabajadores sin formación sanitaria asumiendo funciones médicas

Otra de las situaciones descritas apunta a que empleados sin titulación sanitaria estarían asumiendo tareas que no les corresponden, como el control de parámetros clínicos o la administración de medicación. Este extremo, de confirmarse, incrementaría el riesgo para la salud de los residentes.

El PSOE considera que esta práctica sería “inaceptable” en un servicio que atiende a personas vulnerables y dependientes. La normativa en materia de centros sociosanitarios establece requisitos específicos de cualificación profesional y ratios de personal para garantizar una atención segura y adecuada.

Rueda de prensa en el PSOE de Lanzarote sobre la situación de las residencias de mayores. / La Provincia

Sobrecarga en la atención diaria

Las denuncias también hacen referencia a una sobrecarga de trabajo que estaría afectando directamente a los cuidados básicos. Según los testimonios recogidos, en determinados momentos una sola trabajadora habría tenido que atender hasta a 40 residentes.

Esta falta de personal implicaría retrasos en tareas esenciales como levantar, movilizar o acostar a los mayores. Incluso se han trasladado casos en los que algunos residentes habrían permanecido durante horas sentados en sus sillas de ruedas dentro de sus habitaciones, esperando a que el personal disponible pudiera atenderles, llegando en ocasiones hasta altas horas de la noche.

Carencias materiales y problemas en la alimentación

Además de los recursos humanos, el PSOE señala posibles deficiencias materiales. Entre ellas, la falta puntual de toallas o sábanas suficientes para cubrir las necesidades diarias de los residentes. Según la denuncia, en algunas ocasiones el personal se habría visto obligado a improvisar ante la escasez de ropa de cama adecuada.

La alimentación es otro de los puntos cuestionados. Profesionales habrían advertido de problemas en la calidad de la comida, retrasos en los servicios y ausencia de menús individualizados para personas con patologías que requieren dietas específicas, como diabetes o hipertensión.

Competencia y responsabilidad del Cabildo

El Cabildo de Lanzarote tiene la competencia directa sobre estos centros sociosanitarios. Por ello, el PSOE considera que corresponde a la institución insular garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad.

Corujo subraya que la responsabilidad pública no desaparece aunque la gestión esté externalizada. A su juicio, el Cabildo debe ejercer un control riguroso, inspeccionar los servicios y exigir el cumplimiento de los pliegos de contratación.

En este sentido, el partido ha anunciado que solicitará formalmente las actas de inspección de los últimos dos años, la documentación sobre contratación de personal y los informes de seguimiento del servicio, con el objetivo de verificar si se ha ejercido el control público adecuado.

Críticas sobre el modelo de gestión

Para el PSOE, la situación denunciada no responde a incidentes aislados, sino a un modelo de gestión que, según sostiene, prioriza la externalización sin un control público firme. Corujo afirma que cuando servicios esenciales como la atención a personas mayores se delegan sin supervisión estricta, pueden deteriorarse los estándares de calidad.

La dirigente insiste en que la dignidad, la seguridad y la calidad asistencial de las personas dependientes deben situarse en el centro de la acción pública. “Nuestros mayores no pueden convertirse en víctimas silenciosas de una mala gestión”, concluye.