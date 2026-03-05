El Cabildo de Lanzarote refuerza la supervisión de la residencia de mayores de Tías tras las críticas del PSOE y CCOO

El Cabildo de Lanzarote ha salido al paso este jueves de la denuncia realizada ayer por el PSOE y el sindicato CCOO respecto a la situación del Centro Sociosanitario de Tías (residencia de mayores), gestionado por la empresa Amavir, asegurando que no existe un problema de abandono ni un riesgo para los usuarios. La comparecencia tuvo lugar en la Corporación Insular con la participación del consejero insular de Bienestar Social e Inclusión, Marci Acuña, y Daisy Villalba, funcionaria de la Unidad de Seguimiento y Supervisión de centros adscritos al área.

El objetivo del Cabildo es transmitir tranquilidad a las familias y reafirmar que la atención a personas mayores es una prioridad absoluta para la institución.

Deficiencias históricas

Según el consejero Marci Acuña, algunas deficiencias en el servicio detectadas en el centro no son nuevas y se arrastran desde mandatos anteriores. En este sentido, recordó que en enero de 2022 la empresa gestora solicitó mejorar el contrato para ajustar la atención según la dependencia de los usuarios, solicitud que no fue atendida por el anterior gobierno insular, bajo la presidencia de la socialista Dolores Corujo.

Acuña calificó de “irresponsables y alarmistas” las declaraciones del PSOE, destacando que durante su etapa de gobierno se habían eliminado herramientas esenciales de supervisión. En concreto, el actual grupo de gobierno recuperó la Unidad de Supervisión de centros sociosanitarios, órgano técnico encargado de fiscalizar contratos, recoger quejas y levantar actas ante incidencias.

Recuperación de la Unidad de Supervisión

La reinstauración de esta unidad en 2023 permite un seguimiento técnico permanente de todos los centros y servicios sociosanitarios de Lanzarote y La Graciosa, algo que no existía entre 2019 y 2023, según Acuña. La funcionaria Daisy Villalba afirmó que, gracias a esta supervisión, no hay casos de abandono de usuarios en el centro de Tías.

El Cabildo subraya que los trabajadores del sistema sociosanitario enfrentan alta presión asistencial, y que existe una escasez de profesionales similar a la del resto de España. La institución reconoce su esfuerzo y reafirma su respaldo.

Debate sobre gestión pública y externalización

El consejero también criticó que el PSOE cambie ahora de postura respecto a la externalización, cuando en sus mandatos planteó precisamente esa opción para la red insular de centros. El actual gobierno optó por un modelo de Concierto Social, que busca estabilidad y calidad en la atención a personas mayores.

Acuña recordó proyectos paralizados durante etapas socialistas, como la residencia de mayores de Tahíche y la externalización del centro de Las Cabreras, subrayando que la crítica política no puede ignorar decisiones históricas que impactan en la situación actual.

Acciones actuales del Cabildo en el Centro de Tías

Más allá de la confrontación política, el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, ha señalado que ya se están tomando medidas para mejorar el funcionamiento del centro. La pasada semana se mantuvo un encuentro con los trabajadores para identificar deficiencias históricas no corregidas. Además, se ha solicitado una reunión con la dirección estatal de Amavir, que se celebrará este viernes en Lanzarote.

El objetivo de este encuentro es evaluar en profundidad la situación y definir medidas concretas para garantizar la calidad del servicio. En caso de que no se encuentren soluciones, el Cabildo no descarta acudir a las instancias correspondientes para asegurar que el contrato se cumpla plenamente.

Seguimiento individualizado

El Cabildo insiste en que cada caso se sigue de forma individualizada desde el Área de Bienestar Social e Inclusión. Se anima a las familias a canalizar sus dudas y solicitudes a través de los servicios oficiales del Cabildo, evitando así la difusión de información que pueda generar alarma innecesaria.

Para consultas y reclamaciones, las familias pueden acceder al servicio de Atención a la Ciudadanía del Cabildo de Lanzarote, que centraliza todas las solicitudes y ofrece seguimiento.

Compromiso con la mejora continua

Durante la rueda de prensa, Daisy Villalba recalcó que no existe ningún caso de abandono de usuarios en el Centro de Tías y destacó la importancia de trabajar de manera responsable para corregir cualquier deficiencia que surja en estos servicios críticos.

El Cabildo asegura que la supervisión es constante y rigurosa, reforzando la atención en toda la red de centros sociosanitarios, que se considera un referente en Canarias.