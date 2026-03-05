La Fiera del Libro de Lanzarote 2026 homenajeará al escritor arrecifeño Félix Hormiga

La Fiera del Libro de Lanzarote 2026 rendirá un homenaje especial al escritor lanzaroteño Félix Hormiga, fallecido el pasado año y considerado una de las voces literarias más representativas de la isla. El reconocimiento tendrá lugar en Arrecife, su ciudad natal y escenario recurrente en muchas de sus obras.

El encuentro literario se celebrará del 7 al 10 de mayo de 2026 y ocupará distintos espacios públicos y culturales de la capital lanzaroteña. Durante cuatro jornadas, la programación reunirá presentaciones de libros, encuentros con autores, talleres, charlas, propuestas de artes escénicas y actuaciones musicales, con el objetivo de fomentar la lectura y acercar la literatura a la ciudadanía.

La cita alcanza en esta etapa su cuarta edición, consolidándose como uno de los principales eventos culturales vinculados al mundo del libro en la isla.

Félix Hormiga. / AYUNTAMIENTO DE ARRECIFE

Reconocimiento a figuras destacadas de la cultura canaria

Además del tributo a Félix Hormiga, la organización también dedicará parte de su programación a recordar a otras figuras relevantes de la cultura vinculadas a Lanzarote y Canarias.

Entre ellas se encuentra el escritor y cronista Agustín de la Hoz, de quien se conmemora este año el centenario de su nacimiento. Su obra destacó por retratar la historia cotidiana y la evolución social del antiguo Puerto de Arrecife.

Igualmente, se recordará al ilustrado José Clavijo y Fajardo, nacido en Teguise, del que en 2026 se cumplen 300 años de su nacimiento. Clavijo y Fajardo fue una figura destacada de la Ilustración española y desarrolló una importante carrera intelectual y científica en Europa.

Caseta del Servicio Publicaciones del Cabildo de Lanzarote en una edición anterior. / La Provincia

Convocatoria abierta para escritores, editoriales y librerías

Ante el creciente interés del sector editorial del archipiélago, la organización ha habilitado formularios de inscripción dirigidos a escritores, escritoras, librerías y editoriales que deseen participar en esta edición.

Las solicitudes pueden presentarse hasta el 15 de marzo a través de la web oficial del evento.

La feria busca consolidarse como un punto de encuentro entre profesionales del libro y lectores, facilitando el intercambio cultural y la difusión de la producción literaria del archipiélago.

Más actividades y mayor presencia del público escolar

Entre las novedades previstas para 2026 destaca la ampliación del programa con una mañana adicional, lo que permitirá ofrecer dos jornadas específicas para la visita de centros educativos.

De esta manera, la organización pretende reforzar el carácter educativo y divulgativo del evento, incorporando más actividades destinadas al público infantil y juvenil, como talleres, encuentros con autores y dinámicas relacionadas con la lectura.

Apoyo institucional a la feria

La celebración de la Fiera del Libro cuenta con la colaboración de varias instituciones públicas y entidades privadas. Entre ellas se encuentran el Cabildo de Lanzarote, a través de su Área de Cultura; la concejalía de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Arrecife; y la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura del Gobierno de Canarias, además de distintas empresas colaboradoras.