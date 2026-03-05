Los guagüeros del transporte público denuncian una situación de "riesgo" en el aeropuerto de Lanzarote y piden una actuación urgente

El Comité de Seguridad y Salud del transporte público en Lanzarote (Intercity Bus Lanzarote), representado por CCOO Canarias, ha alertado sobre la existencia de "riesgos graves y reiterados" en el entorno del Terminal 1 (llegadas de vuelos nacionales e internacionales) del Aeropuerto César Manrique Lanzarote.

Según el escrito, la situación pone en peligro tanto a los usuarios del transporte público como al personal que presta servicio en la zona, generando un escenario de inseguridad constante por la ocupación, a menudo, de la parada del transporte público para la bajada y la recogida de pasajeros en el exterior de la T1 por parte de vehículos particulares, situación que exige intervención inmediata de las autoridades, reclaman los conductores.

Denuncias previas sin soluciones efectivas

El comité recuerda que este problema ha sido reportado en numerosas ocasiones a través de distintos canales de comunicación. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha registrado una respuesta efectiva ni por parte de la autoridad aeroportuaria (Aena), ni de la empresa concesionaria del transporte público, ni de otras administraciones competentes.

Esto ha generado frustración entre trabajadores y usuarios, que siguen enfrentándose a condiciones que consideran inaceptables.

Vehículos estacionados en la parada del transporte público de guagua en el T1 del Aeropuerto César Manrique Lanzarote. / La Provincia

Dificultades para personas con movilidad reducida

El comunicado subraya que la situación se complica aún más al atender a personas con movilidad reducida. Las condiciones actuales dificultan la recogida y descenso de viajeros, obligando al personal a realizar maniobras en espacios inadecuados y sin garantías mínimas de seguridad.

Llamamiento a las autoridades

El comité solicita la implicación directa del presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, el gestor aeroportuario AENA, la empresa concesionaria del servicio de transporte público y otras entidades implicadas, tanto públicas como privadas.

Según el Comité de Seguridad Laboral, es imprescindible que estas entidades trabajen de manera coordinada y conjunta para implementar soluciones eficaces y duraderas que garanticen la seguridad de pasajeros y trabajadores.

Cartel que prohíbe aparcar en la parada del transporte público en el Aeropuerto César Manrique Lanzarote. / La Provincia

Un cartel junto a la parada de la guagua advierte de la prohibición de aparcar a vehículos que no sean del transporte público y con multas de 200 euros por falta grave si se hace caso omiso a la señal.

Prevención como prioridad

El Comité de Seguridad y Salud enfatiza que no se puede esperar a que se produzca un accidente para actuar. La prevención y la protección de los usuarios del transporte público deben ser una prioridad absoluta, en línea con la legislación vigente sobre seguridad laboral y transporte público, regulada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Tomar medidas preventivas reduce riesgos y asegura un entorno seguro para todos los implicados.