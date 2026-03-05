Nuevo hotel de lujo en Puerto del Carmen, en Lanzarote: del complejo El Pueblo al Hotel Royal Atlántico

El histórico complejo de apartamentos Los Pueblos, situado en Puerto del Carmen, reabrirá sus puertas en abril tras su completa reconversión en un establecimiento turístico de cinco estrellas bajo el nombre de Hotel Royal Atlántico.

El alcalde de Tías, José Juan Cruz Saavedra, visitó recientemente las instalaciones para conocer de primera mano el resultado del proyecto de renovación. Durante el recorrido felicitó a los responsables del establecimiento por su apuesta por un modelo turístico que combina calidad, sostenibilidad y una oferta diferenciada para los visitantes.

El regidor destacó especialmente la inversión realizada para modernizar el antiguo complejo turístico y adaptarlo a las nuevas demandas del sector, al tiempo que subrayó la importancia de impulsar alojamientos comprometidos con la reducción del impacto ambiental.

Hotel Royal Atlántico, de cinco estrellas, antiguo complejo Los Pueblos, en Puerto del Carmen (Lanzarote) / A. T.

Un proyecto turístico centrado en la sostenibilidad

Durante la visita institucional, Cruz Saavedra estuvo acompañado por la presidenta de la Federación Turística de Lanzarote, Susana Pérez, quienes fueron recibidos por la directora del establecimiento, Berta Sendon, junto a otros representantes del grupo empresarial responsable del proyecto.

Los responsables del hotel explicaron que la reapertura está prevista para abril de 2026 y señalaron que el nuevo establecimiento se ha diseñado siguiendo criterios de eficiencia energética y sostenibilidad ambiental.

Entre las medidas implantadas destacan la utilización de energías renovables, sistemas de gestión eficiente del agua y el empleo de materiales ecológicos en diferentes áreas del complejo. Estas características, según indicaron durante la visita, buscan posicionar al hotel como un referente de alojamiento sostenible dentro del principal núcleo turístico del municipio.

Un hotel con arquitectura contemporánea y 93 espacios alojativos

El nuevo Hotel Royal Atlántico contará con 93 espacios alojativos, diseñados con un enfoque arquitectónico contemporáneo que busca integrar el complejo con el entorno natural de la zona.

El proyecto se ha concebido con espacios abiertos, accesibles y luminosos, priorizando tanto la funcionalidad como el confort de los huéspedes. Las habitaciones destacan por su amplitud y están pensadas para adaptarse tanto a viajeros individuales como a familias que buscan compartir estancia en espacios cómodos y bien equipados.

El diseño del establecimiento pretende ofrecer una experiencia que combine privacidad y bienestar, incorporando elementos arquitectónicos que facilitan la convivencia sin renunciar a zonas independientes dentro de las habitaciones.

Zonas de descanso y espacios exclusivos

Entre los elementos más destacados del complejo figuran nueve áreas de privacidad distribuidas a lo largo de las instalaciones. Estas zonas están equipadas con jacuzzis y hamacas, y han sido concebidas como pequeños espacios de relajación destinados a ofrecer tranquilidad a los huéspedes.

El objetivo de estos espacios es proporcionar un ambiente más exclusivo dentro del propio establecimiento, en línea con la oferta de hoteles de alta categoría que buscan diferenciar su propuesta a través de experiencias personalizadas.

Gastronomía con productos de Lanzarote

La propuesta gastronómica será otro de los pilares del nuevo hotel. El restaurante principal del establecimiento, denominado Elysium, ofrecerá desayunos, almuerzos y cenas con una clara apuesta por la utilización de productos locales.

Según explicaron los responsables del proyecto, el objetivo es poner en valor la gastronomía de Lanzarote, incorporando ingredientes procedentes de la isla en su oferta culinaria.

Además, el complejo contará con una heladería–crepería artesanal, concebida como un espacio informal para disfrutar de productos dulces y elaboraciones ligeras en cualquier momento del día.

Un rooftop con vistas al mar y la montaña

Uno de los espacios que aspira a convertirse en el emblema del hotel será su azotea o rooftop, desde la que se podrán contemplar vistas panorámicas del entorno natural que rodea a Puerto del Carmen.

Este espacio ha sido diseñado como un lugar privilegiado para disfrutar del atardecer, con una perspectiva que conecta visualmente el océano Atlántico con el paisaje volcánico de Lanzarote.

La creación de zonas panorámicas en hoteles de categoría superior es una tendencia cada vez más extendida en destinos turísticos internacionales, ya que ofrece a los visitantes un espacio singular para disfrutar del entorno.

Renovación turística en Puerto del Carmen

La transformación del antiguo complejo Los Pueblos en el nuevo Royal Atlántico se enmarca dentro del proceso de modernización de la planta alojativa que se está desarrollando en distintas zonas turísticas de Lanzarote.

Municipios como Tías, donde se ubica Puerto del Carmen, han impulsado en los últimos años diversas iniciativas destinadas a mejorar la calidad de los establecimientos y adaptarlos a las nuevas demandas del mercado turístico.

El alcalde José Juan Cruz destacó durante su visita que este tipo de proyectos contribuyen a reforzar la competitividad del destino, generar empleo y consolidar un modelo turístico basado en la calidad y la sostenibilidad.

La próxima apertura del hotel Royal Atlántico en abril supondrá así la recuperación de un complejo histórico transformado en un alojamiento de alta gama, con el objetivo de ofrecer una experiencia turística renovada en uno de los principales destinos de Lanzarote.