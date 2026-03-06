Más de 300 escolares de Lanzarote aprenden prevención y emergencias con los bomberos en el 35º aniversario del servicio

Más de 300 estudiantes de distintos centros educativos de Lanzarote han participado esta semana en unas jornadas educativas organizadas por el Consorcio de Seguridad y Emergencias de la isla con motivo del 35º aniversario del Servicio de Bomberos. La iniciativa busca acercar a la población más joven el trabajo de los profesionales de emergencias y fomentar la cultura de la prevención desde edades tempranas.

Las actividades se desarrollaron en las instalaciones del Consorcio y combinaron visitas guiadas, talleres formativos y demostraciones prácticas. Además de escolares, también se organizaron jornadas abiertas para el público general, con el objetivo de que la ciudadanía conozca cómo funcionan los servicios de emergencias y cuál es su papel en la seguridad de la isla.

Talleres para aprender cómo actuar ante incendios

Durante las visitas, los estudiantes participaron en distintas actividades centradas en la prevención de riesgos y la autoprotección. Uno de los espacios que despertó mayor interés fue la denominada Caseta de Humo, una instalación diseñada para simular situaciones de incendio en interiores.

Jornadas educativas por el 35º aniversario de los bomberos de Lanzarote / La Provincia

En esta actividad, los alumnos aprendieron cómo reaccionar ante la presencia de humo, cómo evacuar un edificio de forma segura y qué medidas básicas pueden adoptar para protegerse. También participaron en el taller incluido en la Campaña de Autoprotección en Centros Educativos, una iniciativa orientada a reforzar la seguridad en el ámbito escolar.

Los escolares procedían de varios centros educativos de la isla, entre ellos el CEIP Alcalde Rafael Cedrés (Tías), CEIP Tahíche, CEIP Yaiza, CEIP La Garita, CEIP César Manrique, CEIP Capellanía del Yágabo, CEIP Virgen de los Volcanes y CEIP Alexis Tejera Lemes.

Conocer de cerca el trabajo de los bomberos

Las jornadas también permitieron a los alumnos acercarse al trabajo diario de los bomberos, conocer los vehículos de intervención y observar el material que utilizan en situaciones de emergencia.

Este tipo de iniciativas educativas contribuyen a sensibilizar a la población sobre la importancia de la prevención, un aspecto clave en la gestión de emergencias.

Jornadas educativas por el 35º aniversario de los bomberos de Lanzarote / La Provincia

Tecnología y formación en emergencias

Entre las actividades programadas destacó también la presentación de ACESLAN, un proyecto de aplicación móvil desarrollado por alumnado del CIFP Zonzamas. La herramienta está pensada para facilitar la comunicación y la coordinación en situaciones de emergencia, integrando tecnología y formación profesional en el ámbito de la seguridad.

Un simulacro para cerrar las jornadas

Las actividades concluyeron con un simulacro de excarcelación, una demostración práctica en la que el equipo especializado del Servicio de Bomberos mostró cómo se interviene para rescatar a personas atrapadas en un vehículo tras un accidente de tráfico.

Durante la exhibición, los asistentes pudieron observar el uso de herramientas hidráulicas y el protocolo de actuación que se sigue en este tipo de intervenciones, una de las más habituales en los servicios de emergencia.

Con este programa de actividades, el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote continúa conmemorando las más de tres décadas de servicio del cuerpo de bomberos, al tiempo que refuerza la educación preventiva entre la población y promueve un mayor conocimiento del trabajo que realizan estos profesionales.