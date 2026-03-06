Amavir denuncia la grabación y difusión de vídeos denigrantes de ancianos en la residencia de mayores de Tías en Lanzarote

La empresa Amavir, responsable de la gestión de la residencia de mayores del Cabildo de Lanzarote ubicada en el municipio lanzaroteño de Tías, ha denunciado ante la Justicia la grabación y difusión de vídeos e imágenes que vulneran la dignidad de algunos residentes del centro. Según ha informado la compañía este viernes, el material habría sido registrado por un grupo de trabajadores y compartido posteriormente a través de un grupo de mensajería instantánea.

La empresa asegura haber iniciado una investigación interna para identificar a los presuntos responsables de estos hechos. Tras esta investigación, la dirección ha anunciado la apertura de expedientes disciplinarios con el objetivo de apartar a los profesionales implicados mientras se tramitan las actuaciones correspondientes.

Los hechos fueron comunicados por la directora general de la compañía, Lourdes Rivera, al consejero de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote, Marci Acuña, durante una reunión celebrada en la sede de la consejería insular.

Reunión institucional para abordar la situación de las residencias

El encuentro entre la empresa gestora y el área de Bienestar Social se produjo después de que en los últimos días trascendieran informaciones sobre el estado de las residencias de mayores de Tías y Haría.

Durante la reunión hoy, la compañía trasladó a la institución insular las actuaciones que ha desarrollado en los últimos años en ambos centros, así como la situación actual de los servicios y las plantillas. Según explicó la empresa, se han detectado deficiencias puntuales en los últimos meses, aunque sostiene que estas no suponen una situación de abandono ni desatención hacia las personas mayores.

Desde la dirección del centro consideran que la imagen que se está transmitiendo públicamente no refleja la realidad del funcionamiento diario, y advierten de que esta situación está generando preocupación entre residentes y familiares.

Falta de profesionales en el sector sociosanitario

Uno de los problemas señalados por la empresa está relacionado con la escasez de profesionales en el ámbito sociosanitario, una situación que afecta a diferentes territorios y que, según indican, se agrava en el caso de las islas.

Actualmente, las plantillas titulares de las residencias se encuentran relativamente estabilizadas, aunque faltan algunas horas de atención médica y fisioterapia. Sin embargo, el principal reto está vinculado con la dificultad para cubrir sustituciones y vacantes, unido a una tasa de absentismo que ronda el 20% del personal, señalan desde Amavir.

Un plan de acción para corregir las deficiencias detectadas

Tras el encuentro mantenido entre la empresa y el Cabildo, ambas partes han acordado elaborar de forma urgente un plan de acción con el objetivo de mejorar el funcionamiento de los centros y corregir las posibles deficiencias detectadas.

Este plan se centrará principalmente en tres ámbitos clave: el mantenimiento de las instalaciones, la gestión de los recursos humanos y la mejora de las dotaciones disponibles en las residencias.

La empresa ha trasladado también a la institución insular la información relativa a las inversiones realizadas en los últimos años en estos centros sociosanitarios.

Mensaje de tranquilidad a residentes y familias

Desde la dirección de la compañía han querido trasladar un mensaje de tranquilidad a los usuarios y a sus familiares, insistiendo en que su compromiso es garantizar la calidad de la atención y recuperar la confianza tras la polémica generada en los últimos días.

La empresa recuerda que lleva casi dos décadas gestionando estos centros y destaca algunos hitos alcanzados durante ese periodo, como la obtención de certificaciones de calidad y medio ambiente o la acreditación como centros libres de sujeciones, un modelo de atención que busca evitar el uso de medidas restrictivas en las personas mayores siempre que sea posible.