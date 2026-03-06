Arrecife aumenta los complementos salariales para atraer a secretarios e interventores con habilitación nacional

El Ayuntamiento de Arrecife ha aprobado un incremento del complemento específico destinado a los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, una medida con la que el consistorio busca facilitar la cobertura de puestos clave como la Secretaría y la Intervención municipal, que permanecen vacantes desde hace años.

La decisión fue ratificada por el pleno municipal celebrado el pasado lunes y pretende mejorar las condiciones económicas de estos puestos, teniendo en cuenta factores como la insularidad y la denominada “doble insularidad” que afecta a territorios como Lanzarote. Según el gobierno municipal, esta situación había supuesto uno de los principales obstáculos para que profesionales habilitados optaran a las plazas ofertadas.

Actualmente, el consistorio tiene convocadas estas plazas, cuya regulación se rige por el Real Decreto 128/2018, que establece el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación nacional, así como por la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Falta de habilitados nacionales en España

La escasez de secretarios, interventores y tesoreros municipales se ha convertido en un problema estructural en España. Estos funcionarios desempeñan funciones esenciales en la administración local, ya que se encargan de la fe pública administrativa, el control económico y la fiscalización de la gestión municipal.

Esta carencia afecta especialmente a municipios pequeños o territorios insulares, donde resulta más difícil atraer a profesionales especializados. Como consecuencia, muchos ayuntamientos se ven obligados a cubrir estos puestos de manera provisional mediante personal interino o accidental.

En el caso de Arrecife, la Secretaría y la Intervención han estado ocupadas durante años mediante soluciones temporales, lo que evidencia las dificultades para cubrir estas plazas de forma estable.

La información general sobre el papel de estos funcionarios puede consultarse en la web del

El crecimiento de Arrecife y las necesidades administrativas

El aumento de población registrado en la capital de Lanzarote en los últimos años también ha incrementado la complejidad de la gestión municipal. Según el Censo Anual de Población de 2025 del Instituto Nacional de Estadística, Arrecife figura entre las diez ciudades españolas donde más ha crecido el número de residentes.

Más información sobre los datos demográficos puede consultarse en la web del

Este crecimiento demográfico ha tenido lugar especialmente durante las dos últimas décadas. Sin embargo, desde el consistorio señalan que las retribuciones de estos altos funcionarios no habían evolucionado al mismo ritmo, pese a que el municipio presenta características comparables a ciudades de mayor tamaño.

De hecho, según los datos del Ministerio de Hacienda, Arrecife se sitúa en el puesto 113 de los 8.132 municipios españoles en cuanto a magnitud administrativa. Incluso supera en población a varias capitales de provincia y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Un incentivo para cubrir las plazas vacantes

La modificación aprobada por el pleno municipal ha sido elaborada por el Área de Recursos Humanos, dirigida por la concejala y portavoz del Partido Popular, Eli Merino, dentro de las prioridades marcadas por el gobierno local que encabeza el alcalde Yonathan de León.

Con la actualización del complemento específico, el Ayuntamiento pretende situar las retribuciones de estos puestos en niveles similares a los de otros municipios españoles con población y presupuesto comparables. El objetivo es hacer más atractivas las plazas y facilitar que profesionales habilitados nacionales participen en los procesos de provisión convocados.

En la actualidad, el puesto de Tesorería municipal sí se encuentra ocupado por un funcionario con habilitación nacional, mientras que las plazas de Secretaría e Intervención continúan pendientes de cobertura definitiva.

El gobierno municipal confía en que esta mejora retributiva contribuya a reforzar la estructura administrativa del ayuntamiento, garantizar una gestión pública más estable y reducir la dependencia de nombramientos provisionales en funciones clave para el funcionamiento de la administración local.