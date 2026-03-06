El 'boom' de la pesca artesanal en el puerto de Órzola en Lanzarote: de 3 a 18 embarcaciones en tres años y mejoras previstas

El Puerto de Órzola, situado en el municipio de Haría, contará con nuevas actuaciones destinadas a mejorar las condiciones de trabajo del sector pesquero y reforzar su actividad. El compromiso ha sido alcanzado tras una reunión entre el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, y representantes del Gobierno de Canarias.

El encuentro tuvo lugar en el Parlamento de Canarias, donde el responsable insular mantuvo una reunión de trabajo con el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, y con el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, responsable también del organismo público Puertos Canarios.

El objetivo del encuentro fue abordar mejoras a corto plazo en las infraestructuras portuarias que permitan fortalecer el desarrollo de la pesca artesanal en esta zona del norte de Lanzarote.

Un puerto pesquero en crecimiento en los últimos años

Durante la reunión, ambas administraciones coincidieron en la necesidad de continuar impulsando el desarrollo del puerto, que en los últimos años ha experimentado un notable crecimiento de la actividad pesquera.

Según los datos facilitados por el Cabildo, el número de embarcaciones con base en Órzola ha pasado de tres barcos en 2022 a dieciocho en 2025, una evolución que refleja el impulso de la pesca artesanal en este enclave del norte de la isla.

Narvay Quintero (i), Oswaldo Betancort y Pablo Rodríguez, en el Parlamento de Canarias. / La Provincia

Las previsiones apuntan a que esta cifra podría seguir aumentando en los próximos años, lo que hace necesario adaptar las infraestructuras del puerto para responder a las nuevas necesidades de los profesionales del mar.

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, destacó que el crecimiento del puerto es resultado del esfuerzo de los pescadores y pescadoras de la isla, que han contribuido a consolidar Órzola como un referente para la pesca artesanal.

Según explicó, el compromiso alcanzado con el Ejecutivo autonómico permitirá seguir dotando al puerto de mejores infraestructuras y reforzar su competitividad dentro del sector pesquero insular.

La colaboración entre administraciones, clave para el sector

Desde el Cabildo de Lanzarote se ha subrayado la importancia de la cooperación entre instituciones para continuar impulsando la recuperación del sector pesquero.

El consejero de Pesca de la corporación insular, Samuel Martín, destacó que las actuaciones previstas responden a una demanda directa de los profesionales del sector, que desde hace tiempo reclaman mejoras en las instalaciones.

A su juicio, la coordinación entre administraciones públicas resulta fundamental para modernizar la pesca artesanal y garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

El sector pesquero forma parte del sector primario de Canarias, un ámbito estratégico para la economía de las islas, especialmente en zonas costeras y municipios con fuerte tradición marinera.

Mejoras previstas en las infraestructuras portuarias

Entre las actuaciones previstas destaca la mejora de los pantalanes utilizados por las embarcaciones dedicadas a la pesca artesanal. Esta intervención permitirá optimizar la seguridad, facilitar las operaciones portuarias y mejorar las condiciones de trabajo de los pescadores.

Los pantalanes son estructuras flotantes fundamentales para la actividad diaria del puerto, ya que permiten el atraque de las embarcaciones y el desarrollo de tareas como la carga, descarga y mantenimiento de los barcos.

Un ferry de Líneas Romero, entra en el puerto de Órzola / La Provincia

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, explicó que las mejoras previstas se enmarcan dentro de una reordenación más amplia del puerto, que estará vinculada al desarrollo de nuevas infraestructuras.

La nueva terminal de pasajeros permitirá reorganizar el puerto

Uno de los proyectos más relevantes para el futuro del puerto es la construcción de una nueva terminal de pasajeros, una infraestructura impulsada por Puertos Canarios.

Según explicó Rodríguez, esta instalación permitirá reorganizar los diferentes usos del puerto, facilitando la convivencia entre la actividad pesquera, el transporte marítimo de pasajeros y otras funciones portuarias.

La reorganización del espacio portuario abrirá la puerta a nuevas mejoras destinadas al sector pesquero, adaptadas a las necesidades reales de los profesionales que trabajan en el puerto.

El responsable autonómico señaló que esta planificación permitirá optimizar la gestión del puerto y mejorar su operatividad, al tiempo que se refuerza la calidad de los servicios que se prestan en la instalación.

Posible reconocimiento ambiental con la Bandera Azul

El Puerto de Órzola también podría recibir próximamente un reconocimiento en materia ambiental. El Gobierno de Canarias ha incluido esta instalación en la candidatura presentada por Puertos Canarios para optar al distintivo Bandera Azul.

Este reconocimiento internacional, otorgado por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, distingue a playas y puertos que cumplen determinados estándares relacionados con calidad ambiental, servicios, seguridad y gestión sostenible.

La candidatura presentada por Puertos Canarios incluye seis instalaciones portuarias del archipiélago, entre ellas el puerto lanzaroteño.

Nuevos espacios para infraestructuras pesqueras

Otra de las medidas acordadas contempla la cesión temporal al Cabildo de Lanzarote de un espacio dentro del puerto.

En concreto, una vez se construya y entre en funcionamiento la nueva terminal de pasajeros, Puertos Canarios prevé ceder las instalaciones donde actualmente se encuentran los baños públicos del puerto.

El objetivo de esta cesión es que el Cabildo pueda destinar ese espacio a nuevas infraestructuras específicas para el sector pesquero, lo que permitirá ampliar los servicios disponibles para los profesionales del mar.

Estas futuras instalaciones contribuirán a mejorar la operatividad del puerto y a ofrecer mejores condiciones de trabajo a las embarcaciones que desarrollan su actividad en la zona.