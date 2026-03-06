El Cabildo de Lanzarote denuncia ante la Guardia Civil la grabación ilegal de vídeos en centros sociosanitarios
Bienestar Social ha trasladado a las autoridades la existencia de grabaciones sin consentimiento que podrían vulnerar la intimidad de los usuarios, tras la alerta del PSOE y CCOO de irregularidades en la atención a personas mayores en residencias
El Cabildo de Lanzarote ha puesto en conocimiento de la Guardia Civil la existencia de varios vídeos que habrían sido grabados presuntamente de forma ilegal en centros sociosanitarios de la isla. Según informó la institución insular, las imágenes podrían haber sido tomadas a personas usuarias de estos recursos asistenciales, lo que podría suponer una vulneración grave de derechos fundamentales, especialmente al tratarse de colectivos vulnerables.
La comunicación a las autoridades se produjo al mediodía de este jueves, después de que el Cabildo tuviera conocimiento de la existencia de estas grabaciones. Ante la posible gravedad de los hechos, la institución decidió trasladar la información de forma inmediata a las fuerzas de seguridad para que se investigue lo ocurrido.
Posibles grabaciones sin consentimiento
De acuerdo con la información facilitada por el área insular de Bienestar Social e Inclusión, el material audiovisual habría sido registrado supuestamente sin autorización y afectaría a personas residentes en centros sociosanitarios.
La institución explica que tuvo constancia de estas grabaciones justo después de una rueda de prensa celebrada ese mismo día en dependencias del Cabildo a raíz de que el PSOE y CCOO denunciaran irregularidades en la atención a personas mayores en la residencia Amavir en Tías. Tras conocer la situación, se optó por formalizar una denuncia ante las autoridades competentes para que se inicien las diligencias necesarias.
Investigación para esclarecer lo ocurrido
El consejero de Bienestar Social e Inclusión del Cabildo de Lanzarote, Marci Acuña, subrayó que la institución actuó con rapidez tras conocer la situación. Según explicó, la prioridad ha sido proteger los derechos de las personas afectadas, especialmente al tratarse de usuarios de recursos asistenciales, muchos de ellos personas mayores en situación de dependencia.
El responsable insular señaló que, ante cualquier indicio de posibles delitos relacionados con la intimidad o la dignidad de estas personas, la administración debe poner los hechos en manos de las autoridades para que se investiguen con todas las garantías.
Colaboración con las autoridades
Desde el Cabildo de Lanzarote han asegurado que la institución colaborará plenamente con la investigación que puedan desarrollar las fuerzas y cuerpos de seguridad. El objetivo es determinar el origen de las grabaciones, esclarecer los hechos y depurar posibles responsabilidades si finalmente se confirma que se produjo una conducta delictiva.
