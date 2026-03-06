Gobierno de Canarias y Cabildo impulsan un aumento del 12% en la producción de agua en Lanzarote desde 2023

El Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote han logrado incrementar la producción de agua en la isla en un 12% desde 2023, un avance clave para afrontar la crisis hídrica que afectó al archipiélago durante el verano de ese año. Según destacó el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Ejecutivo autonómico, Manuel Miranda, este incremento equivale a 7.800 metros cúbicos diarios y refleja el compromiso de ambas administraciones por garantizar el abastecimiento en la isla.

El anuncio se realizó tras una reunión de coordinación este viernes entre Miranda y el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, en la que se evaluaron los proyectos en marcha y las inversiones necesarias para fortalecer el ciclo integral del agua.

En el encuentro participaron también miembros de sus equipos directivos, incluidos los viceconsejeros de Aguas y de Emergencias y Planificación Territorial, Marcos Lorenzo y Elena Zárate, así como el consejero insular de Residuos y Aguas, Domingo Cejas.

Inversiones clave para garantizar el suministro

Entre las medidas ejecutadas, destacan los siete millones de euros transferidos en 2024 para ampliar la capacidad de las desaladoras de Janubio y Díaz Rijo, así como subvenciones para mitigar los efectos de las inundaciones en el barrio de Argana Alta, en Arrecife, y mejoras en la red de saneamiento de Tinajo.

El aumento de la producción de agua ha sido posible gracias a la activación de la disposición adicional transitoria en los presupuestos autonómicos, un instrumento que ha permitido financiar las actuaciones necesarias en infraestructuras y garantizar la seguridad hídrica en toda la isla. Como subrayó Betancort, es fundamental que este mecanismo de financiación se mantenga en los próximos años para asegurar la sostenibilidad del suministro.

Manuel Miranda (i) y Oswaldo Betancort, este viernes, en el Cabildo de Lanzarote. / La Provincia

Proyectos estratégicos en La Graciosa y el norte de Lanzarote

Miranda y Betancort destacaron la importancia de avanzar en los proyectos de abastecimiento y depuración de La Graciosa, declarados de interés regional. La renovación de la tubería principal de suministro permitirá mejorar la red de distribución de agua en la isla, mientras que la depuradora aún depende de informes ambientales para su aprobación en 2026. Durante este período, el Gobierno subvenciona la limpieza de pozos y fosas sépticas para minimizar riesgos medioambientales.

Además, la Dirección General de Aguas trabaja en la ejecución de la Línea de conducción al norte de Lanzarote, proyecto estratégico especialmente relevante para el sector primario, al garantizar un suministro estable a las zonas agrícolas.

Ampliación de la depuradora de Playa Blanca y mejora de emergencias

La reunión también abordó la obra de ampliación de la depuradora de Playa Blanca, con un presupuesto aproximado de 10 millones de euros, que resolverá la saturación de las instalaciones actuales.

En materia de seguridad, el Gobierno anunció que el pliego para el servicio de helicópteros de rescate incluirá un séptimo aparato con base en la isla, que estará operativo entre finales de 2027 y principios de 2028, dependiendo del proceso administrativo de adjudicación.

Planificación territorial y modernización turística

En paralelo, se avanzó en la planificación y ordenación del territorio. El Gobierno prevé aprobar próximamente el Plan General supletorio de Arrecife, tras dar luz verde al de San Bartolomé en diciembre de 2025. También continúan los proyectos de modernización turística en Costa Teguise, Playa Blanca y Puerto del Carmen, que se encuentran en distintas fases de desarrollo y buscan mejorar la infraestructura urbana y de servicios en la isla.