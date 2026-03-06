Hombres G actuará en Lanzarote en el Lava Live Festival 2026 como única parada de su gira en Canarias

El grupo madrileño Hombres G actuará en Lanzarote el próximo mes de junio dentro de la programación del Lava Live Festival. La actuación formará parte de la gira nacional “Los mejores años de nuestra vida”, con la que la banda recorrerá varias ciudades españolas en 2026.

El concierto será además la única parada en Canarias dentro de este tour, lo que convierte la cita en uno de los eventos musicales destacados del calendario cultural de la isla el próximo año. La actuación está prevista para el sábado 13 de junio, una de las jornadas principales del festival.

Con este anuncio, el Lava Live Festival comienza a desvelar algunos de los artistas que participarán en su próxima edición, que se celebrará durante dos fines de semana repartidos entre junio y julio.

Una banda histórica del pop rock español

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Hombres G continúa siendo una de las formaciones más populares del pop rock en español. El grupo, liderado por David Summers, surgió en Madrid a principios de los años ochenta y alcanzó rápidamente gran éxito tanto en España como en Latinoamérica.

Durante su carrera han publicado numerosos discos y han protagonizado giras multitudinarias, convirtiéndose en un referente para varias generaciones de seguidores. Algunos de sus temas más conocidos siguen sonando hoy en radios, conciertos y festivales.

Entre sus canciones más populares se encuentran Devuélveme a mi chica, VeneziaMarta tiene un marcapasos o Te quiero, piezas que forman parte del repertorio habitual en sus actuaciones en directo.

En un vídeo dirigido recientemente a sus seguidores, la banda anunció su próxima gira por España con un mensaje directo: “Nos vemos muy pronto en todos los escenarios”. Dentro de ese recorrido, Lanzarote se suma como una de las paradas confirmadas.

La banda madrileña Hombre G. / JAIME MASSIEU

El Lava Live Festival consolida su programación

La presencia de Hombres G refuerza la estrategia del Lava Live Festival de reunir en la isla a artistas destacados del panorama musical español. En los últimos años, el archipiélago ha incrementado la celebración de grandes festivales, consolidándose como un destino cada vez más presente en las giras nacionales.

El festival se celebrará en dos fines de semana diferentes. El primero tendrá lugar el 12 y 13 de junio, mientras que el segundo está programado para el 24 y 25 de julio de 2026.

Por el momento, la organización ha confirmado ya algunos de los nombres que formarán parte del cartel:

Viernes 12 de junio

Leiva

Iván Ferreiro

Molotov

Sábado 13 de junio

Hombres G

Viernes 24 de julio

Ana Mena

La organización ha adelantado que próximamente se dará a conocer el cartel completo, con nuevos artistas que se incorporarán a la programación.