El antiguo polvorín militar de Lanzarote situado en la zona de Calicanto, en El Jable entre Soo y Muñique, hoy abandonado, presenta un evidente estado de deterioro: Eestá rodeado de una valla, excepto la puerta de entrada y se puede ver una gran cantidad de desechos y basura.

En el polvorín hay tres edificios principales y varias casetas auxiliares, que han sufrido algún incendio. De los tres, uno está cerrado y los otros dos, de unos cien metros cuadrados de superficie, están abiertos.

Una persona se afana en limpiar el interior de uno de ellos, donde se suelen realizar fiestas y 'raves' nocturnas, según el testimonio de una vecina de la zona.

Riesgos para aves en peligro de extinción

Además de este tipo de molestias, el zoólogo alemán Horst Wilkens, de la Universidad de Hamburgo, experto en el estudio de El Jable y autor con Ulrike Strecker del libro 'ves de las Islas Canarias y vida sobre lava, advierte del riesgo para las aves que habitan este lugar, especialmente para la hubara, en peligro de extinción, y el corredor sahariano.

Este investigador alerta sobre la desprotección de este espacio, entre la carretera de Soo a Muñique y la costa de La Santa y entre las montañas de Mosta y El Cuchillo. El lugar no forma parte de al Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), que solo llega hasta la carretera, aunque las aves crían y habitan también esta zona.

El polvorín abandonado en El Jable en Lanzarote: fiestas, basura y peligro para las aves / Adriel Perdomo / EFE

Entre los peligros y perjuicios destaca los ruidos de las fiestas y el tráfico de coches, las vallas y las torretas de la luz, junto a los cables que ya no están en uso, pero no se han desmontado y ni dotado de elementos para alertar a las aves de su presencia, tal y como se instalan en los nuevos tendidos.

Motos, quads y presencia de perros

Wilkens pide que se extienda la ZEPA a esta zona, que es "un área importante para la hubara". Además, indica el peligro para las aves y sus huevos por la recolección de papas crías, el paso motos y quads y la presencia de perros.

Solicita que se desmantelen las torres eléctricas que no están en uso, se desmonten las vallas del polvorín y se limpie la basura de la zona.

Este investigador alemán asegura que El Jable "es extremadamente importante para la conservación de la biodiversidad en Lanzarote".

"Muchas de las especies que aquí se dan son algo especial, porque son endémicas y sólo se ven en Lanzarote y Fuerteventura o sólo en Lanzarote", apunta.