Un sanitario de Lanzarote afirma haber denunciado el pasado año las graves vejaciones a ancianos en la residencia de Tías

La situación en la residencia de mayores situada en el municipio de Tías, en Lanzarote, ha generado un intenso debate político y social en la isla. El pasado miércoles, la secretaria del PSOE de Lanzarote y diputada por Las Palmas, Dolores Corujo, y el sindicato CCOO denunciaron públicamente lo que calificaron como una situación de “extrema gravedad” en el centro gestionado por la empresa Amavir y dependiente del Cabildo de Lanzarote.

Las acusaciones apuntan a supuestas carencias en personal sanitario, problemas organizativos y deficiencias en algunos servicios básicos. Al día siguiente, el consejero de Bienestar Social del Cabildo, Marci Acuña, compareció en rueda de prensa para rechazar que exista abandono o riesgo para las personas residentes.

Denuncias por falta de personal y problemas en la atención

Según explicaron la secretaria general del PSOE en Lanzarote, Dolores Corujo, y CCOO, en el centro sociosanitario se estarían produciendo diversas situaciones que afectarían a la atención diaria de las personas mayores.

Entre los problemas señalados destacan:

Escasez de personal sanitario , con una única médica para atender a decenas de residentes con patologías complejas.

, con una única médica para atender a decenas de residentes con patologías complejas. Trabajadores sin formación sanitaria realizando tareas propias del ámbito médico , según las denuncias.

, según las denuncias. Situaciones puntuales en las que una sola trabajadora habría tenido que atender hasta a 40 residentes .

. Retrasos en tareas básicas de cuidado como levantar, movilizar o acostar a los mayores.

Quejas relacionadas con la calidad de la comida .

. Falta ocasional de elementos básicos como toallas o sábanas suficientes para cubrir las necesidades diarias.

Uno de los mensajes del grupo de Whatssap de los trabajadores de la residencia Amavir en Tías, en Lanzarote / La Provincia

La respuesta del Cabildo de Lanzarote

Tras las acusaciones, el consejero de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote, Marci Acuña, ofreció una rueda de prensa acompañado por Daisy Villalba, funcionaria de la Unidad de Seguimiento y Supervisión de centros adscritos al área.

Durante su intervención, Acuña negó que exista una situación de abandono o peligro para los residentes y defendió que la atención a las personas mayores es una de las prioridades de la institución insular.

Manchas en un colchón de la residencia de ancianos de Amavir en Tías / La Provincia

El responsable político reconoció que algunas deficiencias en el servicio no son nuevas, pero afirmó que se arrastran desde etapas anteriores de gestión. En este sentido, señaló que el Cabildo ha intensificado en los últimos meses la supervisión del funcionamiento del centro.

Desde la Corporación Insular también recordaron que las residencias de mayores están sujetas a controles y evaluaciones dentro del sistema de servicios sociales.

Un sanitario afirma haber alertado meses antes

La controversia no se limita a las denuncias recientes. El técnico de emergencias sanitarias José Torres, integrante de la Comisión de Sanidad y Emergencias de la Plataforma Municipal de Haría (PMH), partido del grupo de gobierno en el Ayuntamiento de Haría junto al PSOE y NC, asegura que tuvo conocimiento de la situación meses atrás.

Según explicó este viernes, trabajadores del centro le trasladaron en julio de 2025 diversas preocupaciones sobre el funcionamiento de la residencia. Torres asegura que se pusieron en contacto con él por su condición de profesional sanitario y por su implicación en cuestiones relacionadas con la sanidad en la isla.

Un anciano con heridas sobre un colchón sin sábanas en la residencia Amavir en Tías. / La Provincia

Tras varios meses recopilando información, Torres asegura que en diciembre de 2025 trasladó la situación a diferentes organismos junto a un miembro del partido Primero Teguise —formación política en la oposición en el Ayuntamiento de Teguise— que además tiene un familiar residente en el centro envuelto en la polémica.

Las comunicaciones se realizaron ante:

El Cabildo de Lanzarote

La Inspección de Trabajo

La Diputación del Común de Canarias

Según Torres, el objetivo era seguir los cauces oficiales: “Hicimos el procedimiento burocrático en las instituciones competentes”, afirmó.

Denuncia presentada ante la Guardia Civil

El técnico sanitario también quiso subrayar que su intención no era utilizar el asunto con fines partidistas. De hecho, aseguró que decidieron actuar a título personal y no a través de las organizaciones políticas a las que pertenecen.

“No queremos politizar el tema”, defendió, señalando que su actuación se basó en su responsabilidad como profesional sanitario y en la preocupación del familiar de una residente.

Finalmente, en la mañana de este viernes, Torres presentó una denuncia ante la Guardia Civil de Tías, concretamente en el puesto ubicado en Puerto del Carmen.