Astrid Pérez defiende un feminismo “en libertad y sin imposiciones” con motivo del 8M en Lanzarote

El Día Internacional de la Mujer, que se celebra cada 8 de marzo, vuelve a situar en el centro del debate público la igualdad entre mujeres y hombres. En este contexto, la presidenta del Partido Popular de Lanzarote, Astrid Pérez, ha manifestado la postura de su formación política, defendiendo un modelo de feminismo “abierto, plural y en libertad”, en el que, según señaló, tengan cabida todas las mujeres “sin etiquetas ni imposiciones ideológicas”.

Durante su valoración con motivo de esta jornada, la también presidenta del Parlamento de Canarias subrayó que la lucha por la igualdad no pertenece a una única corriente de pensamiento ni a una formación política concreta. “El feminismo no tiene un único pensamiento, ni un solo rostro ni un color político”, afirmó. A su juicio, avanzar hacia una igualdad efectiva debe ser un objetivo compartido por toda la sociedad.

La igualdad como objetivo común de la sociedad

Desde el Partido Popular, su presidenta insular insistió en que el progreso hacia la igualdad real debe construirse desde el respeto a la diversidad de opiniones y experiencias entre mujeres. En este sentido, consideró que la confrontación o la imposición de una única visión del feminismo no contribuyen a fortalecer ese objetivo.

Pérez defendió que cada mujer debe tener libertad para decidir cómo quiere defender sus derechos y desarrollar su proyecto personal y profesional. “Las mujeres no necesitamos que nadie nos diga cómo debemos pensar o actuar”, afirmó, señalando que la pluralidad de perspectivas puede enriquecer el debate social sobre la igualdad.

El partido recuerda que la igualdad de oportunidades forma parte de los principios que guían su acción política. En el marco del 8 de marzo, quisieron reconocer el papel que desempeñan muchas mujeres en diferentes ámbitos de la sociedad, desde el emprendimiento y la actividad empresarial hasta el ámbito académico o sanitario.

Reconocimiento al papel de las mujeres en distintos sectores

Durante su intervención, Pérez también destacó la aportación de las mujeres que trabajan en sectores clave para la economía de Lanzarote y del conjunto de Canarias. Entre ellos mencionó el turismo, el comercio, la sanidad, la industria o el sector primario.

Asimismo, hizo referencia a las mujeres que desarrollan su actividad en hospitales, empresas o centros educativos, así como a aquellas que emprenden proyectos empresariales o que sostienen el bienestar familiar. Según indicó, todas ellas contribuyen de manera decisiva al progreso económico y social.

La conciliación, uno de los retos pendientes

Otro de los aspectos que la presidenta insular del PP quiso destacar fue el de la conciliación entre la vida laboral y familiar. Pérez señaló que todavía existen dificultades que afectan especialmente a muchas mujeres, quienes en ocasiones se ven obligadas a elegir entre su carrera profesional y la maternidad.

En este sentido, defendió la necesidad de impulsar medidas que faciliten la conciliación, mejorar los recursos de apoyo a las familias y promover políticas que permitan compatibilizar el desarrollo profesional con la vida personal.

Según explicó, la maternidad debe ser considerada una aportación esencial para la sociedad y no un obstáculo para el progreso laboral de las mujeres. Por ello, abogó por seguir avanzando en políticas públicas que favorezcan la igualdad de oportunidades.

Un compromiso con la igualdad real

Para concluir, Astrid Pérez reiteró el compromiso del Partido Popular con una igualdad que, en su opinión, debe traducirse en oportunidades reales, libertad y respeto para todas las mujeres.

La dirigente popular señaló que el 8 de marzo no solo debe servir para recordar los avances alcanzados en materia de derechos, sino también para seguir trabajando en la eliminación de barreras que aún persisten. A su juicio, el objetivo final debe ser construir una sociedad en la que cada mujer pueda desarrollar su vida con plena autonomía, sin limitaciones y sin que nadie pretenda apropiarse de su voz.