El Cabildo de Lanzarote elige cuatro inmuebles para crear 100 plazas sociosanitarias

El Consejo de Gobierno Insular aprobó este lunes la selección de cuatro inmuebles destinados a ampliar en un centenar de plazas la red de centros sociosanitarios de la Isla, una actuación impulsada por el Área de Bienestar Social e Inclusión en el marco del programa Equipamientos para cuidados centrado en las personas, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La iniciativa de la Institución supone una inversión de casi cinco millones de euros y está financiada por la Unión Europea Next Generation EU.

El procedimiento culminado ha tenido como objetivo la selección de inmuebles en distintos municipios de la isla que permitan ampliar la red de recursos sociosanitarios para adaptarlos al nuevo modelo de atención centrado en las personas y en los cuidados de larga duración.

Tras el proceso de valoración técnica y económica de los inmuebles presentados y las correspondientes visitas de verificación, el Consejo de Gobierno acordó seleccionar varios inmuebles para continuar con los trámites de adquisición patrimonial de: un inmueble en Arrecife (edificio completo con 9 viviendas) destinado a recurso residencial, por un importe de 1.900.000 euros; un inmueble en Tinajo destinado a centro de estancia diurna, por un importe de 1.200.000 euros; un inmueble en Arrecife destinado a centro de estancia diurna, por un importe de 1.199.712,37 euros; y un tercer inmueble en la capital, destinado a centro de estancia diurna, por un importe de 675.000 euros.

Asimismo, se declararon desiertos los lotes ofertados en Haría y Yaiza, al no haberse presentado ofertas válidas o no cumplir los requisitos fijados en los pliegos.

Esta estrategia forma parte de la Estrategia Insular para reforzar el sistema de cuidados y ampliar la red de plazas sociosanitarias en la isla, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia vinculados al desarrollo del nuevo modelo de cuidados de larga duración.

El presidente insular, Oswaldo Betancort, subraya cómo la Corporación logra así la ampliación efectiva de su red sociosanitaria de Lanzarote y La Graciosa. El consejero de Bienestar Social e Inclusión, Marci Acuña, remarca que «la selección de estas ofertas nos permite avanzar hacia la creación de nuevas plazas residenciales y de estancia diurna que mejorarán la atención a personas mayores y a personas con discapacidad».

María Jesús Tovar, vicepresidenta y consejera de la Unidad de Planificación y Coordinación de Proyectos, afirma que esta inversión financiada con fondos europeos «permitirá crear nuevas plazas y adaptar infraestructuras para mejorar la atención a las personas mayores y a las personas con discapacidad, garantizando recursos públicos más modernos y adecuados a sus necesidades».