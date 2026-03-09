Marzo de teatro, creatividad musical femenina y reflexión

El ciclo de teatro La Grieta despliega una programación marcada por la intensidad dramática y la reflexión contemporánea. Arrancaó el viernes en El Almacén y el sábado en El Salinero, el próximo fin de semana -12 al 14 de marzo- llega Zorra dorada (12 marzo), una propuesta que reflexiona sobre la identidad, el poder y el deseo a través de una mirada provocadora y escénicamente potente. El 13 de marzo se presenta Seca, una obra que aborda la memoria, la violencia y las heridas familiares desde una puesta en escena contenida y simbólica. Y cierra el ciclo el 14 de marzo Con siete estrellas verdes, un docudrama que recupera la memoria de una actriz canaria, entrelazando historia personal y contexto cultural en una propuesta que dialoga con el pasado reciente de las artes escénicas en el Archipiélago canario.

El 21 de marzo, El Almacén acoge Alma Femme, un encuentro que celebra la creación musical femenina a través de una jornada de conciertos. El cartel reúne a Elenn Orange, Velvet Flores, Julia Rodríguez, Xerach y Dácil, cinco artistas con propuestas diversas que van del pop y la canción de autor a la experimentación sonora.

Alma Femme se plantea como un espacio de visibilización y diálogo en torno al talento femenino, ofreciendo una muestra de estilos y sensibilidades que conectan con el público desde la autenticidad y la fuerza escénica.

Actuación de la obra ‘Causa 31. María y Petra’. / LP / DLP

La escena de marzo combina tradición, palabra y movimiento. El 13 de marzo, la Biblioteca Pública Insular presenta Causa31. María y Petra, pieza de danza-teatro que integra palabra y movimiento, mientras que el 27 de marzo, también en Jameos del Agua, llega ¡Viva! de Manuel Liñán, un espectáculo que celebra la pluralidad del baile y reivindica la libertad expresiva del flamenco contemporáneo.

La música tradicional y la canción de autor protagonizan la programación del mes. El 15 de marzo, la Parranda Son del Norte llevará al Mercado Agrícola de Tinajo una muestra de tradición isleña con isas, folías y malagueñas, en un encuentro que pone en valor el folclore y la identidad canaria.

El 22 de marzo, el ciclo Sonidos Líquidos recibe en el Monumento al Campesino a Sarria, una propuesta que combina emoción y energía en directo, fusionando sensibilidad y carácter en un formato íntimo y cercano.

Elenn Orange, que actuará en ‘Alma Femme’. | / LP / DLP

El 24 de marzo, El Almacén será escenario del Club de Lectura de Verbena, centrado en la novela Los ídolos y todos los que aman de Adriana Murad, en una sesión que combina literatura y diálogo como antesala del próximo encuentro del ciclo.

Mes cultural en Arrecife

La programación de Cultura Arrecife para marzo arranca con dos conciertos en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz. Un concierto con marcado acento canario como tendrá también el titulado Música y voz, que ofrecerán Silvestre Ramírez, Misael Jordán, Candelaria González y Ciro Corujo, el día 13 a partir de las 19 horas. Una hora antes, la biblioteca del Centro Cívico acogerá la segunda sesión de la actividad Mujeres que cuentan, enmarcada en el proyecto Cuento Contigo y que tendrá como protagonista Bonai Capote.

El martes 17 comenzará una nueva edición del Ciclo de Conciertos Clásicos de Lanzarote, organizado por la Orquesta Clásica de Lanzarote con la colaboración de Cultura Arrecife. Será en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz a partir de las 20 horas y correrá a cargo de Josu Okiñena Dúo. También contará con patrocinio de Cultura Arrecife, la presentación en los Cines Callao de Madrid del documental Lunas Rotas de la cantante Rosana Arbelo que tendrá lugar el jueves 19 de marzo.

Espectáculo ‘Viva’, de Manuel Liñán. | / LP / DLP

Al día siguiente, el Centro Cívico acogerá a partir de las 17 horas la tercera sesión del proyecto de educación emocional Cuento Contigo, en su apartado dirigido al público infantil, que invita a realizar un recorrido por el mundo de las emociones y que en esta ocasión abordará la rabia y el enfado, reservado para menores de entre 4 y 5 años. Y también el 20 de marzo tendrá lugar a partir de las 20 horas en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz el segundo recital del Ciclo de Conciertos Clásicos de Lanzarote, a cargo de Pablo Araya Dúo.

El sábado 21 comenzará el ciclo Conciertos Dramatizados.