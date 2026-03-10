Aparecen carabelas portuguesas en varias playas de Lanzarote
La carabela portuguesa es peligrosa por sus tentáculos urticantes, que pueden causar dolor intenso y reacciones graves, incluso cuando está muerta
En varias playas del municipio de Haría, como en la zona de Órzola y en la playa de La Cantería, han aparecido varios ejemplares de carabela portuguesa (Physalia physalis).
La carabela portuguesa no es una medusa, sino un organismo colonial compuesto por varias especies que funcionan como una unidad. Aunque su apariencia pueda parecer inofensiva, especialmente cuando está varada en la orilla, en realidad es extremadamente peligrosa.
Sus tentáculos, que pueden medir varios metros de largo, contienen células urticantes capaces de liberar veneno al contacto. Este veneno puede causar dolor intenso, quemaduras, reacciones alérgicas e incluso dificultades respiratorias o circulatorias en casos graves.
Lo más alarmante es que la carabela portuguesa conserva su capacidad de picar incluso después de morir, por lo que es fundamental evitar tocarla o manipular sus restos. Por esta razón, las autoridades insisten en mantener una distancia segura y no tocarla bajo ningún concepto, ya que puede provocar lesiones graves incluso cuando parece inerte.
