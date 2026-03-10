Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Binter vuelos PekínDebate Estado de la NacionalidadAiram La PalmaTiempo AEMET CanariasPuerto Las PalmasTaz SkylarJesé - UD Las Palmas
instagramlinkedin

Aparecen carabelas portuguesas en varias playas de Lanzarote

La carabela portuguesa es peligrosa por sus tentáculos urticantes, que pueden causar dolor intenso y reacciones graves, incluso cuando está muerta

Carabelas portuguesas en Lanzarote.

Carabelas portuguesas en Lanzarote.

Ver galería

Carabelas portuguesas en Lanzarote / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

En varias playas del municipio de Haría, como en la zona de Órzola y en la playa de La Cantería, han aparecido varios ejemplares de carabela portuguesa (Physalia physalis).

La carabela portuguesa no es una medusa, sino un organismo colonial compuesto por varias especies que funcionan como una unidad. Aunque su apariencia pueda parecer inofensiva, especialmente cuando está varada en la orilla, en realidad es extremadamente peligrosa.

Sus tentáculos, que pueden medir varios metros de largo, contienen células urticantes capaces de liberar veneno al contacto. Este veneno puede causar dolor intenso, quemaduras, reacciones alérgicas e incluso dificultades respiratorias o circulatorias en casos graves.

Noticias relacionadas

Lo más alarmante es que la carabela portuguesa conserva su capacidad de picar incluso después de morir, por lo que es fundamental evitar tocarla o manipular sus restos. Por esta razón, las autoridades insisten en mantener una distancia segura y no tocarla bajo ningún concepto, ya que puede provocar lesiones graves incluso cuando parece inerte.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nuevo hotel de lujo en Puerto del Carmen, en Lanzarote: del complejo El Pueblo al Hotel Royal Atlántico
  2. La Fiscalía no ve suficientes indicios para juzgar al irlandés 'El Monje' y pide reabrir la instrucción
  3. 8M Lanzarote: Brígida Camacho, ejemplo de trabajo y emprendimiento en Playa Blanca tras más de 50 años dedicada a la hostelería
  4. Amavir denuncia la grabación y difusión de vídeos denigrantes de ancianos en la residencia de mayores de Tías en Lanzarote
  5. Muere el periodista deportivo Jesús Lasso Cabrera
  6. Un sanitario de Lanzarote afirma haber denunciado el pasado año las graves vejaciones a ancianos en la residencia de Tías
  7. Yeray Rodríguez, entrenador lanzaroteño de fútbol en Catar: “Vivimos días de tensión, te pasaban misiles por encima de la cabeza”
  8. La borrasca Regina provoca inundaciones, caídas de árboles, cortes de luz y granizos en Lanzarote

Aparecen carabelas portuguesas en varias playas de Lanzarote

Aparecen carabelas portuguesas en varias playas de Lanzarote

El verde irlandés luce en La Tiñosa

El verde irlandés luce en La Tiñosa

El Cabildo cede suelo en el Centro de Biodiversidad Agrícola para proyectos sociales en Lanzarote

El Cabildo de Lanzarote elige cuatro inmuebles para crear 100 plazas sociosanitarias

El Cabildo de Lanzarote elige cuatro inmuebles para crear 100 plazas sociosanitarias

Marzo de teatro, creatividad musical femenina y reflexión

8M Lanzarote: Brígida Camacho, ejemplo de trabajo y emprendimiento en Playa Blanca tras más de 50 años dedicada a la hostelería

8M Lanzarote: Brígida Camacho, ejemplo de trabajo y emprendimiento en Playa Blanca tras más de 50 años dedicada a la hostelería

Petra Cruz, mujer, pobre y víctima

Petra Cruz, mujer, pobre y víctima

Astrid Pérez defiende un feminismo “en libertad y sin imposiciones” con motivo del 8M en Lanzarote

Astrid Pérez defiende un feminismo “en libertad y sin imposiciones” con motivo del 8M en Lanzarote
Tracking Pixel Contents