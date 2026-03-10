El Cabildo cede suelo en el Centro de Biodiversidad Agrícola para proyectos sociales en Lanzarote

El Cabildo de Lanzarote ha aprobado un convenio que abre una nueva etapa para el Centro de Biodiversidad Agrícola de Lanzarote (CBAL), en Maneje. La institución insular cederá una parcela de 714,5 metros cuadrados a la Asociación Sociocultural La Vida es Zuaina para desarrollar proyectos sociales y agrícolas dirigidos especialmente a población infanto-juvenil en situación vulnerable.

El espacio forma parte de una finca pública de casi 44.000 metros cuadrados destinada a la agricultura ecológica y a la conservación de especies autóctonas. Con esta cesión, el CBAL no solo refuerza su papel como enclave agrícola, sino que amplía su dimensión social y comunitaria.

Agricultura, inclusión y formación

El acuerdo permitirá poner en marcha actividades vinculadas al cultivo de variedades locales, la formación agrícola y la educación ambiental. El objetivo es combinar intervención social y recuperación del patrimonio agrario en un mismo proyecto.

La Asociación La Vida es Zuaina, activa desde 2015 en el barrio de Argana Alta, trabaja en la reducción del riesgo de exclusión social entre menores y jóvenes del entorno. A través de esta colaboración podrá ampliar su labor incorporando el trabajo en el campo como herramienta educativa, de cohesión y de aprendizaje práctico.

Desde el área de Paisaje y Soberanía Alimentaria subrayan que esta iniciativa refuerza el apoyo institucional a las entidades sociales que desarrollan una labor de proximidad en los barrios y facilita recursos públicos para proyectos con impacto real en la ciudadanía.

Samuel Martín, consejero Geoparque Lanzarote y Archipiélago Chinijo / LP/DLP

Recuperar el vínculo con el campo

Más allá del componente social, el proyecto busca impulsar la producción y valorización de cultivos tradicionales, evitando la pérdida de conocimientos asociados al campo lanzaroteño.

El Centro de Biodiversidad Agrícola se consolida así como un espacio que integra sostenibilidad, formación y acción social, en un modelo que apuesta por el territorio como motor de inclusión y desarrollo comunitario.