El verde irlandés luce en La Tiñosa

La programación del evento, que se desarrollará del 15 al 17 de marzo, fue presentada ayer en El Fondeadero por el alcalde de Tías, José Juan Cruz; el consejero delegado de la Sociedad de Promoción Exterior (SPEL) Turismo Lanzarote, Héctor Fernández; la directora de Responsabilidad Social de los Centros Turísticos (CACT), Elizabeth Cedrés, y la representante de Kalma Eventos y Producciones, Yurena Martín.

Los intervinientes destacaron el vínculo histórico y la extraordinaria relación de Irlanda y Lanzarote, concretamente de La Tiñosa, donde se concentra tal cantidad de pubs irlandeses «que nada tiene que envidiar a las calles de Dublín, con las que sentimos una gran cercanía», declaró el alcalde.

José Juan Cruz precisó que «más allá de las cifras, de los más de 385.000 turistas procedentes de Irlanda que visitaron Lanzarote en 2025, lo verdaderamente importante son las personas. Son los 900 residentes irlandeses que han decidido hacer de Lanzarote su hogar. Son los empresarios que han apostado por Puerto del Carmen. Son los visitantes que regresan cada año porque sienten que aquí hay algo especial». Cruz agradeció la implicación de las entidades colaboradoras en este festival, entre las que resaltó al Cabildo, Turismo Lanzarote, SPEL, CACT y el Gobierno de Canarias a través de Promotur Turismo de Canarias.

Héctor Fernández indicó que «desde SPEL-Turismo Lanzarote queremos expresar nuestro agradecimiento al pueblo irlandés por la fidelidad y el cariño que siempre ha demostrado hacia nuestro destino. Para nosotros es un honor poder compartir y recrear en la isla una celebración tan significativa como San Patrick, acercando sus tradiciones y cultura a quienes hoy nos acompañan. Es nuestra forma de corresponder a esa relación histórica y de hacer que se sientan en Lanzarote como en casa en un día tan especial».

La directora de Responsabilidad Social de los Centros Turísticos, Elizabeth Cedrés, animó a participar en los actos con motivo del Saint Patrick’s Day, «una celebración muy especial para una comunidad que ha encontrado en nuestras playas, paisajes y clima el lugar ideal para disfrutar de sus vacaciones de invierno».

Verde, música y alegría

Además, invitó a «dejarse contagiar por el ambiente festivo de estas jornadas en honor al patrón de la Isla Esmeralda, y a compartir el verde, la música y la alegría de una comunidad muy querida y estrechamente vinculada a la historia turística de Puerto del Carmen y de Lanzarote».

Yurena Martín, de Kalma Eventos y Producciones, describió el programa y destacó las novedades de esta edición, por cuanto las actividades deportivas se trasladarán a la playa de Los Pocillos el día 15 de marzo con exhibición conjunta de hurling y lucha canaria, además de la caminata solidaria dedicada a la concienciación sobre la salud mental y la prevención del suicidio.

Los días 16 y 17 de marzo, la plaza de El Varadero, en el corazón histórico de la zona de La Tiñosa, será el epicentro de la celebración, con actuaciones musicales, ritmos celtas, conciertos, gastronomía canaria e internacional y actividades culturales. Y el 17 de marzo, día de San Patricio, se celebrará por la mañana la misa en la iglesia de la Tiñosa, un acto muy especial para la comunidad irlandesa, y el izado de bandera en la plaza de El Varadero. Por la tarde, el desfile de San Patricio recorrerá parte de la Avenida de las Playas hasta El Varadero impregnando el ambiente de música, gaitas, danza, banderas, color verde y espíritu festivo.