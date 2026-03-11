Arrecife incorpora seis nuevos policías locales y convoca ocho plazas más para reforzar la seguridad

El Ayuntamiento de Arrecife ha incorporado recientemente seis nuevos agentes a la Policía Local, que pasan a formar parte de la plantilla tras completar su formación en la Academia Canaria de Seguridad. La toma de posesión tuvo lugar en el salón de plenos del consistorio, en un acto oficial presidido por el alcalde de la capital lanzaroteña, Yonathan de León, quien también ostenta la responsabilidad directa sobre el área de seguridad.

La incorporación de estos nuevos policías responde a la estrategia municipal para reforzar la vigilancia y la seguridad ciudadana en el municipio. Con su llegada, el cuerpo policial aumenta su capacidad operativa para atender las necesidades de la ciudad.

Según datos del Ministerio del Interior, Arrecife es actualmente el único municipio de la isla de Lanzarote donde se ha registrado una reducción de los delitos, un indicador que el Ayuntamiento vincula a las medidas adoptadas en materia de seguridad en los últimos años.

Formación obligatoria en la Academia Canaria de Seguridad

Antes de incorporarse como funcionarios de carrera, los nuevos agentes han tenido que superar el proceso formativo establecido por la legislación vigente. Esta preparación se desarrolla en la Academia Canaria de Seguridad, organismo dependiente del Gobierno de Canarias encargado de formar a los cuerpos policiales locales y autonómicos del archipiélago.

El programa formativo incluye contenidos relacionados con seguridad ciudadana, normativa legal, intervención policial, mediación, tráfico y atención a la ciudadanía, entre otras materias necesarias para el ejercicio de la función pública en el ámbito policial.

Tras completar esta fase, los agentes pueden tomar posesión oficial de su cargo y comenzar su actividad en el municipio.

Ocho nuevas plazas convocadas en el BOE

El refuerzo del cuerpo policial no se limita a estas seis incorporaciones. El Ayuntamiento de Arrecife prevé aumentar aún más la plantilla a lo largo de 2026 con ocho nuevas plazas de agente, cuya convocatoria ya ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Para agilizar el proceso de selección, el consistorio se ha adherido a la Convocatoria Anual Simplificada impulsada por la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias. Este sistema permite coordinar convocatorias conjuntas entre varios ayuntamientos del archipiélago.

Las bases de esta convocatoria fueron publicadas previamente en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el 30 de octubre de 2025. En ellas se regulan las pruebas selectivas para acceder a plazas de la Escala Básica de Policía, correspondientes al Grupo C, subgrupo C1, mediante el sistema general de acceso libre.

El proceso selectivo incluye diferentes fases, como pruebas físicas, exámenes teóricos, evaluaciones psicotécnicas y el posterior periodo formativo, antes de la incorporación definitiva al servicio.

Promoción interna para siete nuevas plazas de oficiales

Paralelamente al aumento de agentes, el Ayuntamiento también ha puesto en marcha un proceso de promoción interna dentro de la Policía Local. En concreto, está prevista la convocatoria del Tribunal Calificador el próximo 16 de marzo para evaluar el ascenso de siete plazas de oficial.

Este proceso forma parte de la planificación municipal para fortalecer la estructura jerárquica del cuerpo policial, permitiendo que agentes con experiencia puedan acceder a puestos de mayor responsabilidad.

El avance en este procedimiento ha sido posible después de que la justicia ratificara la legalidad de la Oferta de Empleo Público (OPE) del Ayuntamiento de Arrecife. El proceso había sido recurrido por el sindicato UGT, pero una resolución judicial confirmó que la convocatoria se ajustaba a la normativa vigente.

Tras esta decisión, el Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento, dirigido por la concejala Eli Merino, ha continuado con el desarrollo de los procesos administrativos vinculados a la creación y cobertura de plazas.

Posible llegada de agentes de otros municipios

El alcalde de Arrecife ha señalado que, una vez completado el proceso de promoción interna, las siete plazas que queden vacantes en el escalafón inferior podrían cubrirse mediante comisiones de servicio.

Este sistema permite que agentes procedentes de otros municipios se incorporen temporalmente a la plantilla, lo que facilitaría reforzar el cuerpo policial de la capital lanzaroteña mientras se completan futuras convocatorias de empleo público.

Este mecanismo se utiliza con frecuencia en las administraciones públicas para cubrir necesidades urgentes de personal en determinados servicios, especialmente en áreas estratégicas como la seguridad.

Prioridad municipal: reforzar la seguridad en la capital

Desde el inicio de su mandato en julio de 2023, el alcalde Yonathan de León ha señalado que uno de sus principales objetivos es fortalecer la seguridad y la vigilancia en el municipio.

Durante estos dos primeros años de gobierno, el Ayuntamiento ha impulsado varias medidas en esta línea. Entre ellas se encuentran la ampliación de la plantilla policial, la modernización de medios tecnológicos y la renovación de la flota de vehículos del cuerpo.

Asimismo, se han creado nuevas unidades especializadas dentro de la Policía Local para mejorar la respuesta ante determinados problemas de seguridad.

Nuevas unidades policiales en la ciudad

Entre las unidades impulsadas por el Ayuntamiento destacan los Agentes Tutores, un programa orientado a trabajar con menores y centros educativos para prevenir situaciones de riesgo, como el acoso escolar o el absentismo.

También se ha puesto en marcha la denominada Unidad Antiokupa, destinada a intervenir en situaciones relacionadas con ocupaciones ilegales de viviendas o conflictos vinculados a este fenómeno.

Estas iniciativas forman parte de las políticas municipales destinadas a mejorar la convivencia y la seguridad en los barrios.

Una plantilla de 85 agentes en la Policía Local

Según los datos recogidos en el anexo de los presupuestos municipales de 2025, publicados en el Boletín Oficial de la Provincia, la Policía Local de Arrecife cuenta actualmente con 85 efectivos.

Con las nuevas incorporaciones y los procesos de selección en marcha, el objetivo del Ayuntamiento es seguir incrementando progresivamente el número de agentes para mejorar la cobertura del servicio.

El consistorio considera que este refuerzo permitirá aumentar la presencia policial en las calles, mejorar la capacidad de respuesta ante incidencias y reforzar la prevención del delito en la capital de Lanzarote.

De esta forma, el Ayuntamiento pretende consolidar un modelo de seguridad basado en la ampliación de recursos humanos, la modernización del cuerpo y la coordinación con otras administraciones públicas, con el objetivo de garantizar un entorno más seguro para residentes y visitantes.